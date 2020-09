Vihar után kármentés

Hétfőn éjszaka, kedden hajnalban a térségünket sem kerülték el a viharfelhők.

A heves széllökések nyomot hagytak, a város számos pontján is komoly károk keletkeztek.

Lapunk munkatársai kedden reggel több, viharvert helyszínen is jártak. A felső Duna-parton a „máltai játszótér” sportpályán is dolgoztak a tűzoltók, akik a Széchenyi István Gimnázium udvarán is levágták, majd összegyűjtötték a vihar által leszaggatott faágakat.

Az mti összefoglalója szerint, az ország szinte minden megyéjében okozott károkat a hétfő éjszakai vihar.