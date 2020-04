Új korszak jön a használtlakás-piacon

A lakáspiacon is érzékelhető, szinte azonnali változást hozott a koronavírus-járvány és a veszélyhelyzet elrendelése, de az élet nem állt meg.

A trendeket nézve a kereslet csökkenést mutat, de a kínálatban nincs visszaesés, sőt. A magánszemélyek március első két hetében több eladó lakást hirdettek meg, mint azt megelőzően.

Egyelőre nem lehet megmondani, hogy a koronavírus-járvány a globális és a magyar gazdaságra milyen hatást gyakorol, de a hazai lakáspiac helyzetét már most befolyásolta. – A járvány hatása gyorsan begyűrűzött az ingatlanforgalmazás mindennapjaiba. A lakáspiacon nem állt meg az élet, de alapvető változásokat hozott az új helyzet. A személyes tapasztalatszerzés helyett még inkább felértékelődik a valós és részletes információkat tartalmazó online hirdetések szerepe. A vevők ugyanis egyre tudatosabban, az elérhető információk és képek alapos áttekintése után választanak majd ki egy-egy lakást, amely valóban érdekli őket – mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Felértékelődnek a részletes információkkal teli online lakás­hirdetések

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a kereslet az elmúlt hetekben visszaesett, de a kínálat bővült. Az ingatlan.com adatai szerint a március 2. és 13. közti időszakban a magánszemélyek 3,7 százalékkal több eladó lakáshirdetést adtak fel, mint az azt megelőző időszakban. Az idén eltelt két és fél hónapban is bővült a kínálat a múlt év azonos időszakához viszonyítva, volt olyan hét, amikor 8–17 százalékkal nőtt a kínálat.

– Összességében az látszik, hogy az idén megnőtt a piacon frissen megjelent eladó lakások száma. A vevők nagy lehetőséget kapnak ezzel. Jelentősebb árleszállítás a teljes piacot nézve nem várható, ugyanakkor a korábbi évekhez képest sokkal gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek. Valamint a vásárlók többet alkudhatnak a tulajdonosok által megszabott árból, hiszen aki valóban értékesíteni szeretné ingatlanát, az most 10–15 százalékkal kevesebb vevőre hagyatkozhat, mint a veszélyhelyzet előtt. Fontos azonban, hogy a lakáspiac keresleti oldalán sem állt meg az élet. A kereslet csökkenése annak is tulajdonítható, hogy vannak, akik most elhalasztják lakásvásárlásukat, ráadásul a kevésbé komoly vételi szándékkal rendelkező ingatlanturisták is eltűnhetnek. Aki vevőként a piacon maradt, az komoly szándékkal, hatékony üzletkötésre törekszik – vázolta a várható fejleményeket a szakember.

Balogh László hozzátette, az ingatlanpiaci forgalomban a kevesebb adásvétel miatt visszaesés várható, de ez átmeneti jellegű, és a veszélyhelyzet megszűnése után a piac gyorsan regenerálódhat.