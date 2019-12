Tragikomédia az irgácsi valóságról

Nem babonásak a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza vezetői, ugyanis mára, péntek 13-ára is bemutatót terveztek. Nem is akármilyet, Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját mutatják be ma este a premierközönségnek.

Egressy Zoltán tragikomédiája egy Irgács fantázianevű magyar falucskában játszódik, ahol megállt az idő. Jövőtlen emberek kapaszkodnak egymásba, hogy enyhítsenek sorsuk kilátástalanságán. Egy nap ismeretlen fiatalember, Bece toppan be a kocsmába, és minden a feje tetejére áll. Masni, a kocsmáros lánya ámultan hallgatja Becét, aki mesél neki Portugáliáról, a tengerparti naplementéről, az álmodozó és vágyakozó portugálokról… Tragikomédia az elvágyódásról, a szabadságról, a toleranciáról, az álomról és valóságról, a szeretetről.

Az előadást rendezőként, dísz­let-, jelmeztervezőként is Bodor Böbe jegyzi, így teljes mértékben az ő szemüvegén át láthatjuk az isten háta mögötti település emberi viszonylatait.

A darabban lényegében minden szerep főszerep, még a szinte néma szereplőké is. Akik játsszák: Jókai Ági (Masni), Géczi Zoltán (Bece), Szemán Béla (Kocsmáros), Sipos Imre (Retek), Őze Áron (Csipesz), Kovács Vanda (Asszony), Gasparik Gábor (Sátán), Auksz Éva (Feleség), Ujláb Tamás (Pap), Kiss Attila (Bittner), Szekeres Petra (Sátánné).