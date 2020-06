Szertefoszlani látszik az amerikai álom

Rájár a rúd mostanában a világ egykor leghatalmasabb befolyással bíró országára, az Amerikai Egyesült Államokra.

Nem elég, hogy egyike a koronavírus-járvány által leginkább sújtott országoknak, de a közelmúltban egy sokkal súlyosabb vírus, a gyűlölet ütötte fel a fejét, ami ellen nincs, és nem is lesz védőoltás.

Bizonyára önök is nap mint nap értesülnek a hírekből, hogy május 25-én egy rendőri intézkedés során, egy afroamerikai férfi, Georg Floyd életét vesztette. Ennek hatására soha nem látott méretű tüntetéssorozat indult útjára országszerte. A szó szoros értelmében futótűzként terjed egyik államról a másikra, hiszen az eleinte békés tüntetések, gyújtogatásba, erőszakba és fosztogatásokba torkolltak.

A dolog pikantériája, hogy ez nem az első ilyen eset volt, és valószínűleg nem is az utolsó. Azt azonban kijelenthetjük, hogy ilyen mértékű felháborodást még egyik sem váltott ki a tömegből. De, vajon mi lehet ennek az oka? Tény, hogy az embereket rettenetesen megviselte az országot sújtó járvány, a halálos áldozatok száma, a kijárási tilalom. A jelenlegi adatok szerint közel 40 millióan veszítették el az állásukat egyik napról a másikra. Az emberek frusztráltak – ez természetes, de az erőszakhullám, ami most végigsöpör az Egyesült Államokon, még így is felfoghatatlan. Nehéz az ok-okozati összefüggéseket megtalálni, főleg kívülállóként. Hozzájárulhat ehhez a szabad fegyverviselés? Bizonyára, hiszen az intézkedő rendőrök joggal feltételezhetik, akár egy közúti igazoltatás során, hogy az intézkedés alá vont személynél fegyver lehet. Emiatt sokkal keményebben reagálnak, ha potenciális fenyegetést éreznek. A munkanélküliség, a gazdasági válság, épp úgy lehet a kiváltó ok, mint a fehérek és feketék, vagy a gazdagok és szegények közt egyre inkább mélyülő szakadék. Sokan fajgyűlöletről beszélnek, de lássuk be, manapság ez már nem csak a fehér emberek és Ku-Klux-Klan „kiváltsága”, hiszen a feketék, vagy a latinok között is él a fehérek elleni gyűlölet.

Azt gondolom, épp itt lenne az ideje, hogy mi, emberek összefogjunk!

Azt gondolom, épp itt lenne az ideje, hogy mi, emberek fajtól, nemi, politikai és vallási identitástól függetlenül, látva a világban közelmúltban végbemenő események láncolatát, sőt pont ennek hatására, összefogjunk. Láthatjuk, hogy az általunk, oly biztosnak hitt bástyánk, amiben élünk milyen gyenge lábakon áll. Mi EMBEREK csupa nagybetűvel, tudjuk csak rendbe hozni, azt, amit tönkretettünk, az utolsó utáni pillanatban, mielőtt végleg kivágjuk magunk alól az utolsó fát is.