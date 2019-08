Szent István munkásságát méltatta Nagy Attila polgármester

A községben tisztelettel emlékeztek István királyra az államalapításunk ünnepén.

Augusztus 20-án, kedden 16 órára várták az ünneplőket Kisapostag község evangélikus templomába, ahol elsőként Nagy Attila, Kisapostag polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. István szentté avatásával, nemzeti napunk kialakulásával, elnevezéseinek korábbi politikai változásainak ismertetésével kezdte rendezvényköszöntő beszédét. Megemlítette István királyunk országteremtő, törvényhozó szerepét.

A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér nemzetünk egységét is kifejezi

Szent István munkásságának méltatása után szó esett a mindennapi kenyerünkről is. Nagy Attila külön kiemelte: azzal, hogy nemzeti színű szalaggal átkötjük kenyerünket, egyben nemzetünk egységét is kifejezzük. Végül pedig arra kérte a hallgatóságot, folytassák a haladást a Szent István által megkezdett úton!

Az ünnepség további, műsoros részében Szöllösy Kitti 7. osztályos tanuló az Ének Szent István királyról című verset mondta el. Hallhattunk éneket a hazáról, az aratásról erre az alkalomra összeállt kórustól, Pere Niki vezetésével. Megismerhettük dr. Tóth Judit előadását A magyar állam alapítása – más nézőpontból címmel. A zenés műsorrészben a Pentele Band (Dukai Andrea) fúvószenekar mutatta be repertoárját. A program zárásaként az ünnepi kenyeret Stermeczki András evangélikus lelkész és Szeleczky Csaba katolikus plébános szentelte meg. A rendezvény nem kevésbé fontos része volt még Kiss Ervin festőművész kiállításának megnyitása.