Ötvenöt éve végeztek, szombaton újra találkoztak

1964 nyarán búcsúztak iskolájuktól azok a vasváris diákok, akik szombaton délután – kereken ötvenöt év elteltével – ismét összejöttek egy baráti, múltidéző találkozóra.

– Az ötvenéves találkozóra több mint százan jöttünk össze, várhatóan most kevesebben leszünk, de így is izgatottak vagyunk – fogalmazott a szervezők részéről Bánvölgyi László, aki felidézte: Ha jól emlékszem, 1963-ban történt egy jelentős oktatási átszervezés a városban. Több új iskola is megnyílt, így sokan a nyolcadik osztály előtt hagyták el a Vasvárit, mások pedig éppen az utolsó általános iskolás évüket töltötték itt.

Az ötvenöt évvel ezelőtti osztálytársak az egykori termeikben gyülekeztek. A baráti beszélgetések közben megtekintették a régi tablókat, és körbejárták a régről ismert folyósokat, termeket. Lapunk kérésére pedig összeálltak egy csoportképre az intézmény bejárata előtt.

A több mint öt évtizede végzett egykori vasvárisok közül sokan a városban, illetve környékén maradtak, vállaltak munkát, mások messzire kerültek Dunaújvárostól. Mindezekről és az elmúlt mozgalmas ötvenöt esztendőről is elbeszélgettek az 1964-ben végzett osztályok tagjai. A jeles évfordulóra összehívott találkozó második félidejére már egy-egy hűsítő ital erejére a Béke étterem teraszán került sor – kiváló hangulatban. Folytatása következik minden bizonnyal az újabb kerek évfordulón.SzSz