Nem csak a húsvéti sonka és a tojás létezik

A húsvét alapvető ételei a sonka és a tojás, illetve a hidegtálak, sütemények. Klasszikus főétel – mint karácsonykor a halászlé, vagy a töltött káposzta – nem nagyon van. Inkább a sültek a jellemzőek.

A húsvét két meghatározó állata a nyúl és a bárány. Miért is ezek? A nyúl a termékenysége miatt az élet újjászületésének egyik legősibb jelképe, és ugye húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. Most az ételajánlónkban egy sült formájában mi is feláldozunk egy bárányt.

Érdemes négy-öt órát áldozni az ünnepi ételünk elkészítésére, megéri

Ételünk neve konfitált báránycsülök vörösborral, mézes páccal. (A konfitál kifejezéstől nem kell megijedni, egyszerű dolog, hosszú ideig – több órán keresztül – alacsony hőmérsékleten való párolást, sütést, zsírban abálást jelent.)

Az étel hozzávalói hat személyre: hat darab báránycsülök, egy fej vöröshagyma, egy fej fokhagyma, négy deciliter vörösbor, két evőkanál méz, legalább fél kiló kacsazsír, fűszerek (só, bors).

Elkészítés: Felolvasztjuk a zsírt, a bárányt besózzuk, borsozzuk, bekenjük a mézzel, meglocsoljuk a borral. (Akkor jó, ha húst a zsír ellepi.) Ezután nincs más dolgunk, mint hetven-nyolcvan fokos sütőben, cserépedényben, vagy tepsiben négy-öt órán keresztül sütjük-pároljuk a húst. Soknak tűnik ez az idő, de itt a befektetett munka megéri, semmihez sem hasonlítható a konfitált hús omlóssága.

Köretnek sok minden illik hozzá, de húsvétkor talán egy zöldséges a leginkább helyénvaló. Nem kell ezt sem túlbonyolítani, retket, zöldhagymát, lila hagymát, kápia paprikát, paradicsomot (lehet koktél is) felszeletelünk, egy kis kacsazsíron megdinszteljük, (amihez csak lehet, kacsazsírt használok), persze tökéletes az olívaolaj is, megfűszerezzük, ekkor jöhet a rozmaring, a kakukkfű, összekeverjük a salátánkat, egy órára hűtőbe tesszük, és kész is vagyunk a húsvéti ételünkkel.