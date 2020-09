Lemondott a perkátai polgármester – FRISSÍTVE

Az alábbiakban a település honlapján megjelent anyagot változtatás nélkül közöljük

FRISSÍTÉS: 2020.09.23 – Somogyi Balázs korábbi polgármester az alábbi frissítést tette közzé közösségi oldalán:

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sarok Mihály településüzemeltetésért felelős alpolgármester Úr munkahelyi teendői miatt… Közzétette: Somogyi Balázs Polgármester – 2020. szeptember 23., szerda

Sajnálattal tájékoztatjuk Perkáta lakosait, hogy ma 9 óra 10 perckor hárman benyújtottuk önkormányzati tisztségeinkről való lemondásunkat a Helyi Választási Bizottságnak. Somogyi Balázs 2020. szeptember 30-i hatállyal lemondott a 2019. október 13-i önkormányzati választáson elnyert Perkáta Nagyközség Önkormányzata polgármesteri tisztségéről. Bogó Anikó a mai hatállyal lemondott alpolgármesteri tisztségéről, illetve 2020. szeptember 30-i hatállyal visszaadta önkormányzati képviselői mandátumát, ahogy Szilasy László is 2020. szeptember 30-i hatállyal visszaadta önkormányzati képviselői mandátumát.

Az önkormányzati képviselők pótlása a 2019. október 13-i önkormányzati választás perkátai önkormányzati képviselő választás kislistás eredményének figyelembevételével fog megtörténni. A polgármesteri tisztségre viszont időközi önkormányzati választást szükséges kiírni, és az új polgármester megválasztásáig a megbízott polgármesteri tisztséget a jogszabályok és a saját SZMSZ-ünk alapján Sarok Mihály alpolgármester Úr fogja ellátni, akivel szeptember 30-ig lefolytatódik az átadás-átvételi eljárás az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

Mi nem veszünk részt Perkáta tönkretételében és lemondásunk több szempontból is tiltakozás. Az elmúlt egy évet a döntésképtelenség jellemezte. Nem elég, hogy az önkormányzat egy 100%-os támogatottságú 76 milliós forintos turisztikai pályázatát visszaadott, ezáltal nemcsak a jelenlegi eredményeket dobta el és károsította meg anyagilag Perkátát, hanem a jövőbeli pályázatok lehetőségeit is csökkentette.

Perkáta évtizedek óta nem látott esélyek előtt áll, mivel a bárányjárási út mellett az állami beruházásból épült áramátadó alállomás kivételes helyzetbe hozott minket nagyméretű naperőműparkok fejlesztése kapcsán, de az új képviselők egyike nemhogy támogatta volna a lehetőséget, hanem ellene dolgozott, és az elmúlt napokban az útfelújítási és turisztikai lehetőségekből is óriási botrány kerekedett. Nem Perkáta érdeke, hanem egyéb érdekek vannak előtérben.

Azt még elviseltük volna, hogy magánszemélyként és helyi tisztségviselőként számos alaptalan vádaskodást és megaláztatást éltünk át az új képviselők egyikétől, sőt számos esetben fenyegetést is éltünk meg, amelyben lezsidózta tagunkat, politikai erőszakot, személyes tönkretételt, karddal való leszúrást, torokátharapást is kilátásba helyezett velünk szemben. De a helyben eredményes munkát végző és elismert szakemberek tevékenysége és Perkáta iránti lojalitása is megkérdőjelezésre került, kilátásba helyezve településen kívüli emberek, cégek idehozatalát. A 2019-ben mandátumot nyert képviselők, akik álfüggetlenségükkel megtévesztették tavaly a perkátai választókat, hiszen azóta nyíltan támogattak egy pártjelöltet, a múlt baljós árnyaira hallgattak és országos ellenzéki pártok érdekeit szolgálták saját településük, Perkáta érdekeivel szemben.

Megtisztelő volt a perkátai polgárok és választók irántunk való eddigi bizalma, mindhármunk életének egyik legnagyobb eredménye volt, hogy éveken keresztül szolgálhattuk Perkátát önkormányzati tisztségekben!

Isten óvja mindnyájukat, Isten óvja Perkátát!

Perkáta, 2020. szeptember 21.

Somogyi Balázs, Bogó Anikó, Szilasy László

forrás:perkata.hu