Különleges vetélkedőt rendezett az MMK a fordulóra

A Harry Potter sorozat magyar megjelenésének 20. évfordulója alkalmából rendhagyó Harry Potter-napot tartottak a Munkásművelődési Központ egész épületében.

Már az épületbe belépve a regény hangulatát tükrözte az egész házra kiterjedő dekoráció. Boszorkányok, pókok, varázsseprűk, szellemek, roxforti és Dementorplakátok és ehhez hasonló látványelemek fogadták az épületben kalandozókat. A Harry Potter-akadályversenyben, amely lényegében egy roxforti iskolában zajlott, olyan állomások szerepeltek, mint kellékek beszerzése az Abszol Úton, Indulás a King’s Crossra, Megérkezés Roxfortba, ahol elkezdődik az első tanítási nap, kviddicsedzés, beosztási ceremónia a roxforti nagyteremben, lakoma és Harry Potter-kvízparti. Volt bájitaltan-, varázstan-, gyógynövénytan- és asztronómiatan-óra.

Bevállalós gyerekek versenyeztek amúgy eredeti roxforti módra

A kezdeményezést rendkívül nagy érdeklődés övezte, ezért a szervezők kénytelenek voltak regisztrációhoz kötni a részvételt, így a 7 állomáson végigvezető akadályversenyen 40 gyermek vett részt. A Griffendél teremben be kellett állniuk a lufik alá, és vállalni a rájuk zúduló „farkasvért”, „lónyálat”, „kukacvért”. Amikor megkeverték a Fecsegtető felcserfőzetüket is, beosztották őket egy-egy piros, kék, sárga, zöld házba, ahol Harry Potter-es feladatsort oldottak meg. Mindeközben lakomázhattak is a gyerekek kígyókból, boszorkánykörmökből, „kukacokkal” dúsított pudingból, sárkányvérből. A házkupát az idei tanévben a Griffendél nyerte 37 ponttal.