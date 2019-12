Jótékony célú fenyővásárral segít a megyei önkormányzat és a kormányhivatal

Fejér megyei szociális és gyermekvédelmi intézmények karácsonyát segíti jótékony célú fenyővásárral és -adományozással a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal december 9-től 24-ig Székesfehérváron, a Megyeháza udvarán.

A program céljai közé tartozik az is, hogy felhívják a társadalom figyelmét a rászorulók megsegítésére, valamint megköszönjék az intézményekben dolgozók fáradságos, egész éves munkáját.

A régi, szép hagyományt dr. Simon László kormánymegbízott és dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke elevenítette fel a Megyeháza udvarán. Az eseményen jelen volt a fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója, Mátrahalmi Tibor is.

Dr. Simon László kormánymegbízott az adventi, jótékony célú fenyővásár kapcsán arról szólt, hogy társadalmunk alappillérét jelenti a szeretet, a társadalmi közösségvállalás és az egymásra figyelés. Hozzátette, hogy 2010 óta a megyei önkormányzat és a kormányhivatal egy közös programmal, a jótékonysági fenyőárusítással járul hozzá a megye területén élő, közel 1500 szociális ellátásban részesülő ember és a mintegy 850 állami gondoskodásban nevelkedő gyermek szebb ünnepéhez.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, rengeteget köszönhetünk ezeknek az intézményeknek. Így minden lehetőséget meg kívánnak ragadni, hogy felhívják a figyelmet azokra a gyerekekre és felnőttekre, akik nem tölthetik családi körben az ünnepeket. A megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta azt is, hogy Fejér megye jó helyzetben van, hiszen kiváló szakemberek dolgoznak a gyermekvédelmi intézményekben. Kiemelte, hogy idén már több mint 50 fát ajándékoznak, így valamennyi telephelyre és valamennyi lakásotthonba jut majd fenyőfa. Arról is tájékoztatott, hogy a hagyományos, jótékony célú adventi vásárral is segítik az intézményeket. E programot a Megyeháza aulájában, december 12-én, a Fejér Megyei Közgyűlés évzáró ülése napján rendezik.

Deresné Tanárki Mária, a megyei gyermekvédelmi központ igazgatója hangsúlyozta: bár már nem a megyei önkormányzat a fenntartójuk, de a több éve tartó, több szálon futó, kifejezetten jó együttműködés az önkormányzattal és a kormányhivatallal hitet és reményt ad az intézmények munkájához.

Cséplőné Gönczi Veronika, a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény vezetője köszönetet mondott azért, hogy az év minden napján országosan kiemelkedő figyelmet kapnak az intézmények. Ez biztonságot jelent a dolgozóknak, gondozottaknak és hozzátartozóiknak egyaránt. A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény vezetője kis ajándék mécsesekkel köszönte meg jelképesen a figyelmességet.

Dr. Simon László kormánymegbízott és dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke jelképesen átadta a fenyőfákat a megyei gyermekvédelmi, illetve a szociális intézmények vezetőjének, Deresné Tanárki Máriának, valamint Cséplőné Gönczi Veronikának.

A jótékony célú fenyővásár a Szent István tér és a Piac tér felől is megközelítő. Itt a fenyőárusítás december 24-ig, naponta reggel 8-tól a kora esti órákig tart.

(Fejér Megyei Kormányhivatal – fotó: Skobrák Dénes – fejer.hu)