Itt a farsang, áll a bál: mesehősök és filmes karakterek napja

Nagy hagyománya van a farsangi mulatságnak a Vasvári Pál Általános Iskolában is. A felsősöknek két héttel ezelőtt szervezték meg a beöltözős bulit, az alsósok dzsemborija pedig múlt pénteken volt.

Csordultig telt meg a tornaterem telis-tele szuperhősökkel, képregényszereplőkkel, filmes karakterekkel, de persze olyan elmaradhatatlan alakok is előbukkantak a tömegben, mint például a boszorkány, a tündér, a királylány és a katona. Mint azt Pók-Németh Katalin, az iskola egyik igazgatóhelyettese elmondta, minden évben nagyon várják a kicsik és a nagyok is a farsangot, ugyanis a tél elűzésének ez egy olyan programja a suliban, amelyre osztályszinten készülnek a diákok. Az alsós ünnepségen az a szokás, hogy a harmadik évfolyamos tanulók egy-egy táncos produkciót adnak elő. Most is körülbelül egy hónapot gyakoroltak a fellépésre, amellyel nagy sikert arattak.

Láthattunk egy érdekes láb-táncot (amikor is egy kifeszített lepellel kitakarták a lányokat, s csak a lábuk látszott ki). Volt humoros produkció öt bevállalós legény jóvoltából, akik az olimpiai női szinkronúszócsapat képzeletbeli, víz alatti táncát mutatták be. Aztán itt voltak a 3. c-sek, akik Sandokan kalózaiként szórakoztatták a közönséget. Pók-Németh Katalin hozzátette, a közösségépítés érdekében igyekeznek megnyerni a szülőket ahhoz, hogy ők is öltözzenek be, vagy táncoljanak együtt a gyerekekkel. Ez utóbbira most is volt példa, amellyel igazi karneváli hangulatot teremtettek.