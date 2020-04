Így készíthetünk házilag kézfertőtlenítőt

Szakértők szerint a koronavírus elterjedésének megelőzéséhez már a szappanos kézmosás is elegendő lehet.

Azonban ha erre nincs lehetőségünk, használhatunk kézfertőtlenítőt, ám ezek manapság a legtöbb üzletben hiánycikkek – így több sem kellett az internet népének, rögtön elárasztották a házilag elkészíthető kézfertőtlenítő-­receptek a világhálót.

Számos, otthon is előállítható megoldást talál az interneten kutakodó ember, azonban Sinka Péter gyógyszerész szerint a lehető legrosszabb választás, ha azokat a verziókat próbáljuk ki, amelyek teafaolajat és desztillált vizet tartalmaznak – utóbbi csak abban az esetben, ha nem 96 százalékos alkohollal dolgozunk.

Az ilyen receptek legalább két sebből véreznek: egyrészt a teafa­olaj bár baktériumölő hatással rendelkezik, nem pusztítja el a vírusokat. Ezáltal sokkal veszélyesebb, mintha egyáltalán semmit nem kennénk a kezünkre, hiszen hamis védelem­érzetet ad. A másik összetevő, amit jó, ha elkerülünk: a desztillált víz. Sok cikk ajánlja, hogy ezzel hígítsuk fel az oldatunkat, azonban ha a 70 fokos alkoholhoz még vizet is adunk, elvesszük annak vírusölő hatását.

– Ha bárki otthon szeretne készíteni kézfertőtlenítőt, akkor azt a WHO által ajánlott összetétel alapján tegye – ajánlja a gyógyszerész. E szerint egyébként 96 százalékos alkoholt desztillált vízzel oldanak fel. Ám ha csak a 70-75 fokos gyógyszertári alkoholhoz jutunk hozzá, fontos, hogy azt ne hígítsuk tovább.

A szakember arra is kitér, érdemes az egészségügyi szervezet ajánlásához tartani magunkat (70 százalékos alkohol). Ugyanis jelentek meg cikkek, amelyek szerint a koronavírust akár már a 35-40 százalékos alkohol is el tudja pusztítani. Erről idáig csak néhány német kutató cikkezett, egyéb helyekről nem nyert bizonyítást.

Amit még keverhetünk az alkoholhoz: glicerin vagy aloe vera – annak érdekében, hogy a kezünk ne száradjon ki. De adhatunk hozzá különböző illóolajokat is jótékony hatásuk és kellemes illatuk miatt. Egy a lényeg: a végtermék mindenképpen tartalmazzon minimum 70 százalék alkoholt.