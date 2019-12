Hamarosan fenyővásár

Interneten rendelhetjük vagy mustrálhatjuk

A karácsony közeledtével az ünnep kellékeinek beszerzésére koncentrálunk, s listánkon ott szerepel a karácsonyfáról való gondoskodás is. Hinnénk vagy sem, az interneten már napok óta kínálják portékáikat a kereskedők, az ünnep közeledtével azonban hamarosan a szabadpiacokon is megjelennek a fenyőfaárusok.

Most még bőven van időnk eldönteni, hogy élő vagy műfenyő díszítse a lakást, s ha ez utóbbi mellett tesszük le a garast, akkor a vágott vagy a földlabdás formát választjuk-e. Fajtáját tekintve számos változata kedvelt – luc, fekete, ezüst, nordmann (jegenye) –, mindegyiknek van előnye és hátránya. Az egyik illatos gyantája okán régi idők nosztalgikus karácsonyait idézi, a másik nem hullatja a tüskés leveleit, míg a harmadik sokáig megtartja formáját.

Aki jó előre beszerzi a fenyőt, gondoskodjon annak „életben tartásáról”, szárát csavarja nedves ruhába, miután az egész fát langyos vízzel lazán lezuhanyoztatta. A díszítés napjáig érdemes hűvös helyen tárolni, a pince, garázs, nyári konyha, lépcsőház kiválóan megfelel erre.