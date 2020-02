Gyógyító Kilenc tüzek

Karácsony előtt jelent meg Lukácsiné Mészáros Irma Kilenc tüzek című kötete, amelyben a szerző – aki több évig a Dunaújvárosi Hírlap tudósítójaként is tevékenykedett – 2014 és 2019 között megjelent írásaiból válogat.

„…tisztességbe / mindig példát; / szomjas tettet – / egymásért és soha ellen!” – mostanság gyakorta morzsolgatom Tamás Menyhért Kilenc tüzek című költeményének záró sorait, hátha afféle mágikus ráolvasásként segítenek átvészelni a barátságtalan hétköznapokat. Ahogyan jólesik olvasni Lukácsi Pálné Mészáros Irma írásait is, egyrészt mert kivételes melegség, igazán értő figyelem árad belőlük, másrészt mert egykori földvári diákként ma is érdekel a városka sorsa.

Irma néni – ahogyan tanítványai emlegetik – tán sosem is sejtette, hogy egyszer majd újságírásra adja a fejét. A Magyar László Gimnázium diáklapját, a DUDI-t férje, Lukácsi Pál szerkesztette, a tanárnő akkor még csak a dolgozatok kérdéseinek összeállításakor ragadott tollat, vagy ha hosszú leveleket, naplóbejegyzéseket írt. Nyugdíjas pedagógusként aztán eljött az idő, hogy – akárcsak Ady – új vizeken járjon, s a tanítást más formában művelje tovább. Tudósításai, interjúi, portréi mind-mind hitelesek, hiszen átsejlik rajtuk a tudósító, a kérdező szeretettel és kíváncsisággal teli lelke. Érződik az írásokon – s ezt a remekül szerkesztett kötet nagy erényének tartom –, hogy mégiscsak van s tán járható is az út (vagy keskeny ösvény) lélektől lélekig.

Lukácsi Pálné írásaiból kiderül, hogy mindig fel lehet állni, bármi tragédia történjék is, s a legnehezebb élethelyzetben is észre kell venni, hogy a teremtett világ gyönyörű, hogy az élet szép. Az egyes emberek visszaemlékezésein keresztül közelebb kerülünk a magyar történelem sorsfordító eseményeihez, például a második világháborúhoz, a ki- és betelepítésekhez, természeti katasztrófákhoz. Kibontakozik előttünk Dunaföldvár közelmúltjának krónikája is, hiszen a nyitott szemmel járó újságíró a városka minden fontos rezdülését megörökíti – legyen szó irodalmi kávéházról, akusztikus koncertről, könyvbemutatóról, emléktábla-avatásról, kiállításmegnyitóról, táncszínházi előadásról, komolyzenei hangversenyről. Valamennyi írásban ott rejtőzik a vérbeli pedagógus, a magyartanár, aki az örök értékek továbbadását olykor egy-egy félmondattal is segíti.

A Kilenc tüzek ajánlásában olvasható gondolatokat szeretném kiemelni: „a kötetben egy kivételes lélek szólal meg. Olyan ember, aki inkább ad, mint kér, inkább cselekszik, mint vár, inkább gondolkodik, mint hallgat. S alkot – mert alkotni, teremteni, nyomot hagyni jó. Sőt: kötelesség.”