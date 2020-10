Felfedezésre váró hűvös-ködös reggelek

Az idei ősz eddig kegyes volt, az egy-két hidegebb és csapadékosabb napot leszámítva szépen, adagonként zsilipeltünk át a forró nyárból a sokszor nem is oly’ hűvös őszbe.

Még szeptember végén, október elején is – ha csak pár órára is – de 25 fok fölé kúszott a hőmérő érzékelője, kedvezve a túrázóknak, a szabadtéri programok résztvevőinek. Ahogy telnek a napok, úgy lesznek egyre párásabbak, ködösebbek a reggeleink. Mindez sajnos számos napi gondot okozhat, és fokozott figyelmet igényel a közlekedésben, ám ezen napoknak és heteknek is megtalálhatjuk az egyedülálló és ámulatba ejtő szépségeit közvetlen környezetünkben is. Ha tehetik, az előttünk álló októberi napokban tegyenek egy könnyű kora reggeli sétát az alsó-, vagy a felső-Duna-parton és megcsodálhatják a ködpárába burkolózó túlpartot, az ébredő Szalki-szigetet, vagy a napfelkeltét, amint rákacsint a hulló lombjukat lassan elvesztő fákra. Különleges színekkel, hangulatokkal találkozhatunk az ősz ezen időszakában. Feltöltekezhetünk, az ismét hosszúnak ígérkező téli szürke hónapokra. Vélhetően szükségünk lesz rá.