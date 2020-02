Dr. Gózony Margit 1928–2020

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Mészáros Lajosné dr. Gózony Margit nyugalmazott gyermekorvos 2020. január 31-én 92. életévében elhunyt.

Dr. Gózony Margit 1928-ban született Budapesten. Gyermekkorában súlyos betegségekkel küzdött, s felgyógyulását követően határozta el, hogy gyermekorvos lesz. Álmát megvalósítandó jelentkezett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1952-ben fejezte be tanulmányait. Friss diplomásként az egyetem I. sz. Gyermekklinikáján kezdte pályafutását. 1956-ban tette le gyermekgyógyászatból szakvizsgáját, majd rövid ideig a Szabadsághegyi Csecsemőotthon alkalmazottja volt. Időközben megismerte későbbi férjét, akivel összeházasodtak, és 1957-ben Dunaújvárosba költöztek. 1958-tól a dunaújvárosi kórház gyermekosztályán folytatta munkáját, emellett a rác­almási csecsemőotthon orvosa is volt. Később, amikor megalakultak Dunaújvárosban a gyermekorvosi körzetek, 1966-tól a Technikum városrészben gyermekkörzeti orvosként kamatoztatta tudását. Szakmai munkája mellett az alapellátás szervezési folyamatába is bekapcsolódott. Köztiszteletben álló egészségügyi dolgozó volt, aki több ezer kisgyermek gyógyulását segítette 1985-ben történt nyugdíjazását követően is még közel 5 évig. Napjainkban is szinte mindenki ismerte és szerette a városban, sokszor megállították azok, akiknek gyermekként a doktornénije volt, és szülők, nagyszülők fejezték ki hálájukat, akiknek gyermekeit gyógyította aktív éveiben.

Régi campusa három ízben is köszönthette őt jubileumi díszoklevelet átnyújtva számára. 2002-ben, diplomája megszerzésének 50. évfordulóján Arany Diplomát, 2012-ben a 60. évfordulón Gyémánt Diplomát, 2017-ben pedig a 65. évfordulón Vas Diplomát vehetett át a Semmelweis Egyetemen.

Dr. Gózony Margit lelkiismeretes munkájáért, elhivatottságáért 1979-ben Miniszteri Dicséretben részesült, a kimagasló színvonalon és odaadással végzett szakmai tevékenységének elismeréseként pedig Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-ben a Dunaújváros Egészségügyéért díjat adományozta részére.

Temetése 2020. február 14-én 11.30 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben. A Szent Pantaleon Kórház osztozik a család és hozzátartozók fájdalmában. Nyugodjék békében!