Bizonytalan a Dréta Antal Kórustalálkozó sorsa

Az előadókkal és zsűrizéssel együtt online formában tervezte megtartani a szervező a kórustalálkozót, de jelenleg még az is kérdéses, belátható időn belül megvalósulhat-e a rendezvény.

A vírushelyzet miatt nagyon nehéz időket élnek a civil szervezetek, köztük az előadói, művészeti csoportok, táncosok, kórusok is. Nincs most könnyű helyzetben a Mezőfalvi Nőikar sem a nívós kórustalálkozó megrendezésével, amely ebben az évszakban volt időszerű az elmúlt években. Az egyházzenei eseményt nagyon várták a kórusok minden évben, lelkesen készültek rá előadással.

Balog Tímea, a rendezvényt szervező Mezőfalvi Nőikar karvezetője érdeklődésünkre elmondta, nagyon bizonytalan még a szervezés eleje is, hiszen vannak olyan kórusok, amelyeknél egyáltalán nem gyakorolhatnak, készülhetnek. Folyamatban van az együttesek megkeresése, de egyelőre nagyon kevés pozitív visszajelzés érkezett be. Jó elképzelésnek tűnt a más előadások esetében már debütált online forma, ahol a kórusok saját környezetben felvett énekeikkel képviselhették volna magukat, és a zsűrizés is megoldódott volna ebben a formában. Sajnos az ismert okok miatt még a közös éneklés is lehetetlenné vált egyes helyeken, ezért kétséges, hogy lesz-e elegendő együttes a program megtartásához.

– Az eredeti dátum – amely kapcsolódva a templom felszentelésének időpontjához és a búcsúhoz – október 3-án lett volna. Így elképzelhető, hogy akár novemberre is tolódik a rendezvényünk – kaptuk az információt a kórusvezetőtől.