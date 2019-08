Akik közösségi munkájukért díjat kaptak

Mihalovics Jánosné 12 éve költözött Dunaújvárosba, ahol gyorsan bekapcsolódott a Pentelei Nyugdíjas Klub munkájába.

Megtalálta azt a helyet, ahol ismerősökre, majd barátokra talált. Sokat dolgozik a hagyományőrző csoportért, részt vesz a kulturális rendezvények szervezésében, és azokat szereplésével is segíti. A megemlékezéseket vers­mondásaival többször színesítette. A klub rendezvényeinek szervezésében előkészítéstől a lebonyolításig jelen van. A segíteni akarás vezérli. Mindig mosolygós, jókedvű és halk szavú természetével kedves színfoltja a nyugdíjasklubnak.

Szloboda Lajos igazi pentelei családból származik, hatan voltak testvérek. A Szórád Márton iskola tanulójaként fejezte be az általános iskolát. Majd Budapesten a TF-en végzett, mint testnevelő tanár. 1960-ban érkezett a pentelei iskolába, és rövid idő alatt kitűnő sporteredményekkel öregbítette iskolája hírnevét. Az atlétika sportágban több országos első helyezett tanulót nevelt. Hogy csak néhányat említsünk: Hegedűs Katalin 60 méteres síkfutásban úttörő-olimpiai bajnok, Bartalos Mária négytusa egyéniben nyert úttörőolimpiát. Berzai Zsuzsanna, Hermann Mária, Friedrich Katalin, Hirtling Zsuzsanna csapattal nyert országos úttörőbajnokságot, ma a nyugdíjasklub tagjai. Kiemelkedő eredményeket ért el Szloboda Miklós és Szabó Tamás. A testnevelő tanár később a város több középiskolájában és a Kohász sportegyesületében is dolgozott hasonló eredményességgel.

Bartalos Norbert Besa Miskának, azaz Bartalos Mihálynak, a II. világháború utáni pentelei focicsapat kapusának unokája. A pentelei közösségért önzetlenül dolgozik. Ebben az évben és az elmúlt években is ott volt a legjelentősebb pentelei hagyományőrző rendezvényeken. Anyagiakkal is támogatja a pentelei civil szervezetek munkáját, csakúgy, mint lánytestvére.