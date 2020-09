A tökszüret még csak most kezdődik igazán

A hangulatos kisváros gyönyörű, de eldugott szegletében él és dolgozik Fridrich Tamás és párja, Berta Istvánné. Mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak több mint húsz hektáron.

A gyümölcsös mellett szürkemarhákat is tartanak, és néhány éve a tökfesztivál miatt kiegészítésként töktermesztésbe is kezdtek. A sütőtököt kiegészítve takarmánytököt és dísztököt is termelnek. Idén a vetés után egy héttel tudták meg, hogy a legnagyobb felvevőpiacot biztosító fesztivál elmarad, de akkor már nem akarták a veteményt kikapálni. Most a dunaújvárosi piacon és a közösségi média segítségével keresik a különlegesebbnél különlegesebb dísztökök a dekoráló kedvű vásárlóikat.

Szeptember végén még bőven van létjogosultsága az őszi dekorációnak, amelynek tök jó elemei lehetnek ezek a termések is. Saját tapasztalataim alapján az otthonszépítő kellékeket árusító üzletek kínálataiból már eltűntek az őszi elemek, mindenhol a karácsonyiak folynak le a polcokról. Ezért a konzervdekoráció helyett idén a természetesek lehetnek az őszi hangulat megteremtői otthonunkban. Ráadásul az Amerikából importált halloweenbuliknak is az egyik legfontosabb kelléke a tök, ilyenből is van bőven választék. A rücskös felületű, több színű, hosszúkás, csőrös vagy gömbölyű tök mind nagyon különleges eleme lehet az őszre hangolt lakásnak, sőt, még rendezvénydekorációként is kiválóan megállja a helyét.

Szerencsére a tökszüret még csak most kezdődik, ezért bőven van lehetőségünk tervezgetni, válogatni és vásárolni a legkülönlegesebb tökök között.