A ruhákra is nagy hatással van a mosógép tisztasága

A mosógép szűrőjének tisztításával javíthatjuk a mosás minőségét, valamint gépünk élettartamát is növelhetjük.

A szűrője egyben egyfajta csapdaként is üzemel, ugyanis a mosás során a ruhák zsebéből előkerülő apróságokat összegyűjti, így megakadályozza, hogy a gép szivattyúja a kivezetőcsőbe szippantsa azokat. Ám ha ezek sokáig a szűrőben maradnak, akadályozhatják a szivattyú működését, ami anyagi kárral járhat, és a mosás minőségét is rontja.

A gép szűrője általában az első borítás alján található. Vannak olyan, főként felültöltős gépek, amelyeknél a dobon belül találjuk meg a szerkezetet. Csavarjuk meg a szűrőt, majd emeljük ki. Ügyeljünk rá, hogy nagyobb mennyiségű víz is távozhat. A tisztítási folyamat egyszerűen, folyó víz alatt elvégezhető. Ha makacs szennyeződésre bukkanunk, akkor segítségünkre lehet akár egy régi fogkefe. Ezután csavarjuk vissza a helyére a szűrőt, és máris indulhat a következő mosás.