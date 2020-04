A polgárőrök aktívan ügyelnek a településen

Robogókkal és lovakkal is teljesítettek szolgálatot a hét végén a polgárőrök Perkátán. Figyelnek az előírások betartására.

A hét végén a jó idő lehetőséget teremtett a Perkátai Polgárőrség számára is, hogy szolgálatot teljesítsen a két tagozata segítségével: a motoros- és a lovastagozat által.

2020. március 28-án a motoros tagozat robogóival indult útnak az egyesület két tagja, Gelencsér Zoltán és Héber István Kristóf, hogy a település közbiztonságára figyeljen. A polgárőrök elsősorban a belterületekre koncentráltak, szinte azonnal feladatuk is lett: lakossági bejelentésre egy idős perkátai lakoshoz kellett mentőt hívni, sérülés miatt. A polgárőr kollégák egészen a mentő kiérkezéséig a helyszínen maradtak, az idős nőt kórházba kellett szállítani.

Másnap, március 29-én a polgárőrség lovastagozata tett szolgálatot. A lovasok Perkáta közterületeit, a lezárt játszótereket ellenőrizték, valamint az utcákat is végigjárták.

– A Perkátai Polgárőrség is mindent megtesz annak érdekében, hogy betartsa a jár­vány­ügyi vészhelyzetre vonatkozó előírásokat – nyilatkozta Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke. – Figyelünk arra, hogy a másfél méter távolságot megtartsuk egymás között, fertőtlenítünk, valamint a veszélyeztetett korban lévő tagjainkat kivontuk a szolgálat ellátás alól.

Az elnök még hozzáfűzte, hogy a polgárőrségre nem vonatkozik a kijárási korlátozás, tekintve, hogy a lakosság segítéségre kell lenniük ezekben a hetekben.

Az egyesület igyekszik a továbbiakban is a megszokott rendben és módokon szolgálatot ellátni, odafigyelni a település közbiztonságára.