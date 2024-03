Mint mesélte, egy terméket hirdetett meg tegnap az egyik internetes piactéren, s nagy meglepetésére negyedórán belül jelentkezett is egy érdeklődő. Nagyon készséges volt, és GLS-szállítást kért. Kisvártatva küldte is a linket, ahol mindenféle adatot kellett megadni. Az eladó óvatlan volt, válaszolt a kérdésekre, kiadta bankkártyaadatait, CVC-kódját, és ezzel szabad utat engedett a csalóknak. Később kapott több üzenetet is ellenőrző kódokkal, de, mint mondta, a gondviselésnek köszönhetően egyéb dolga akadt, így túllépte az időkorlátot. Ez persze csak később derült ki. Hideg zuhanyként érte, amikor hívta a banki szolgáltató, hogy zárolták a számláját. Észlelték ugyanis, hogy idegen eszközről lépett be valaki, és a vásárlási limitet átállította korlátlanra. Ez nem sokon múlott!

A kedves vevő még másnap is sérelmezte, hogy nem érkezett meg a jóváhagyó kód.

A rendőr-főkapitányság továbbra is kéri, hogy sem telefonon, sem ismeretlentől kapott linken keresztül