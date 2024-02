Ercsiben és környékén társhatóságokkal közösen ellenőriztek a rendőrök.

Az utak mellé, erdőszélekre, elhagyatott területekre, külterületi ingatlanokra illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék súlyos problémát jelent, hiszen káros hatással van környezetünkre, élővilágunkra. Az illegális hulladéklerakás megakadályozása, felszámolása, a jogsértők elfogása érdekében az Ercsi Rendőrőrs munkatársai 2024. február 21-én akciót szerveztek.

A rendőrök munkáját segítették a helyi vadásztársaság és az önkormányzat képviselői is. Az akcióban résztvevők közösen ellenőrizték a települést, valamint a város külterületét, melynek során megvizsgáltak több tehergépkocsit és egyéb, rakományt szállító járműszerelvényt is. Az észlelt szabálytalanságok miatt különféle szankciókat alkalmaztak kollégáink, akik hulladéktűz oltásában is részt vettek, így megakadályozták a tűz továbbterjedését.

A jövőben is lehet számítani hasonló ellenőrzésekre vármegyénkben.