A rendőrök 827 ittasságellenőrzés során 14 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból, még mielőtt balesetet okozhattak volna.

Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági problémája, melyet az uniós terminológia úgy említ, mint a „közutak második legfőbb gyilkosa”. Ennek megfelelően az ittas járművezetők kiszűrése Magyarországon is prioritást élvez.

A rendőrök a közúti ellenőrzések során még mindig sűrűn szembesülnek a passzív biztonsági eszközök használatának hiányával. Egy hét alatt 36 esetben intézkedtek övhasználat elmulasztása miatt.

A biztonsági öv használata a gépjárművezető és utasai számára is kötelező! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket menthet! Az eszköz a balesetet megakadályozni nem tudja, azonban annak bekövetkezése esetén a sérülések fokát jelentősen csökkentheti. Elinduláskor mindig csatolják be a biztonsági övet, és hívják fel utasaik figyelmét is a használatára!

… hogy mindenki hazaérjen!