Az épületben lévő füstérzékelő december 6-án kora hajnalban észlelte a tüzet és a beépített tűzjelző berendezés automatikus jelzést továbbított a katasztrófavédelemnek. A műveletirányító ügyelet a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztotta a helyszínre, akik a zárt épület hátsó, rácsozott ablakán betekintve látták, hogy az asztalon egy adventi koszorú ég. A helyiségben a világítás fel volt kapcsolva, így jól látszott, hogy a tűz még nem terjedt tovább, a mennyezetnél kevés füst gomolygott. A tűzoltók a közeli vészkijáratot kifeszítették, majd az irodába bejutva az égő fenyőtobozalapot csapvízzel eloltották.

Fejér vármegyében minden évben történik olyan tűzeset, amely advent időszakában az ünnepi készülődéssel, díszítéssel, gyertyagyújtással összefüggésben keletkezik. Nagyon fontos, hogy az égő gyertyákat sose hagyjuk felügyelet nélkül, amikor kimegyünk a helyiségből, mindig fújjuk el a lángot, mert könnyen megfeledkezhetünk róla. A koszorút célszerű tűzálló tálra tenni úgy, hogy semmilyen éghető anyag ne legyen a közelében. Ne kerüljön az ablakba, ahol meggyújthatja a függönyt. Biztonságos alternatíva lehet az elemes LED-gyertyák használata. Ezek nem melegszenek fel, nem jelentenek tűzveszélyt, és ugyanúgy biztosítják az ünnepi hangulatot.

Az ünnepi időszakban a lakástüzek száma is megemelkedik, tavaly decemberben harmincegy otthonban keletkezett tűz Fejér vármegyében, vagyis átlagosan minden nap kigyulladt egy lakás. Ilyenkor az egyik legnagyobb veszélyt a keletkező füst belégzése jelenti, ezért a sérülések és a tragikus tűzesetek megelőzése érdekében javasolt otthonunkban füstérzékelőt beszerezni, amely – ahogyan a sárbogárdi irodában is történt – a tűz keletkezésének legelején jelez, amikor még van idő kimenekülni, a kisebb lángolást eloltani és a tűzoltókat értesíteni. Ezzel a sérülések és a kiterjedt tűzesetek, a nagyobb károk is megelőzhetőek. A füstérzékelők a hangos sípolásukkal az alvó embert is felébreszthetik, így adva nagyobb esélyt a menekülésre.