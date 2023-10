Egy helyi férfi tett feljelentést a Szekszárdi Rendőrkapitányságon 2022 decemberében ismeretlen tettes ellen, aki egy hirdetéssel tévedésbe ejtette. Mint elmondta, az egyik internetes „piactéren” rendelt egy használt mobiltelefont. Az előre kialkudott vételárat és a szállítási költséget a csomag átvételekor fizette ki. A küldemény kibontásakor szembesült azzal, hogy a készülék helyett kavicsok és homok van a dobozban. Ezután a hirdető elérhetetlenné vált számára. A csalással feljelentőnek 43 500 forint kára keletkezett – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján, a police.hu-n.

Az ügyben a szekszárdi nyomozók kezdték meg az adatgyűjtést, mely során szerteágazó, az ország több vármegyéjét érintő csalássorozatra bukkantak. A szálak egy borsodi társasághoz vezettek, akik közül egy, az elkövetés idején 15 éves fiú volt a főkolompos. A fiatalember önállóan is követett el bűncselekményeket, de az esetek többségében egy 16 éves társával közösen, egymás tevékenységéről tudva ejtették tévedésbe a gyanútlan vásárlókat. Két esetben pedig a 16 éves fiú egy harmadik, 17 éves fiúval összedolgozva csapott be embereket. Összesen ötven embert károsítottak meg bő három hónap alatt. Különböző álprofilok mögé bújva adtak fel hirdetéseket, a márkás ruhákon, cipőkön kívül telefont, játékkonzolt, hangszórót is kínáltak eladásra. A megtévesztett vásárlók 5 000 és 53 000 forint közötti összegeket utaltak át különböző számlákra. Legtöbbször semmit, néha nem a megrendelt árut kapták A csalárdul megszerzett összegeket, összesen közel másfél millió forintot, a fiatalkorúak elosztották egymás között.

A nyomozók az eljárást befejezték és a keletkezett iratokat a napokban az illetékes ügyészségnek vádemelési javaslattal küldték meg.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál.