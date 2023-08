A hét legnagyobb sztorija, hogy videóra vették, amint a rendőrök megállítanak egy kétszázzal száguldozó sofőrt, azonban a legnagyobb csavar nem is ez, hanem hogy a honi média egy része az őrizetbe vett N. Csaba mellé állt – írja Bokor Gábor a mandiner.hu oldalon.

A Budapesti Autósok Közössége Youtube-csatornára került fel egy Cobra 11-et megszégyenítő videó, melyen azt látni, hogy a rendőrség megállít egy Mercedest az M2-es autópályán. Mivel a sofőr finoman szólva sem volt együttműködő, a hatóság emberei fegyvert rántva rángatták ki az autóból a jogosítvány nélkül, 200 km/órás sebességgel száguldozó férfit, aki elfogása közben azt kiabálta a rendőröknek:

megdöglötök!

Azt is megtudhattuk, hogy a rendőrök szemszögéből hogyan zajlottak az események: Gál Zsombor őrmester, a Váci Rendőrkapitányság körzeti megbízottja elmondása szerint nem volt ismeretlen számára és kollégái számára a sofőr, ugyanis N. Csabát többször kapták szabálysértésen, nem először vezetett eltiltás hatálya alatt.

A gyorsforgalmi szakaszra kanyarodva N. Csaba halálos iramot vett fel. Az sem érdekelte, hogy a főváros felé haladó autókban nők, férfiak, gyerekek, idősek, családok ülnek, sebessége már a 200-at súrolta, valószínűleg semmi más nem járt a fejében, csak az, hogy bármi áron el kell tűnnie, le kell lépnie – olvasható a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolójában.

Az őrmester tudta, N. Csaba nem fog önként megállni, rá kellett erre kényszeríteni úgy, hogy közben még véletlenül se sérüljön meg senki, a művelet pedig sikerült is, N. Csaba csuklóira bilincs kattant.

Már-már azt hihetnénk, hogy itt véget ér a történet, de nem!

Első körben csütörtökön délután jelentkezett Zách Dániel, a Telex közlekedési szakújságírója, aki hosszas cikkben pedzegette, hogy tulajdonképpen a rendőröknek nem lehetett volna így megállásra kényszeríteni a száguldozót. Zách szerint hasonló helyzetekben fokozatosan, de nem szándékos ütközésekkel és leszorításokkal kell megállítaniuk a szabálytalan autót.

Nem biztos, hogy a rendőröknek joguk volt az akciófilmbe illő intézkedéshez”

– írta.

Zách egy forrása úgy fogalmazott, hivatalosan nem is létezik olyan Magyarországon, hogy rendőrségi autós üldözés, csak követés, de ennek is szigorú szabályai vannak. Itt már körvonalazódott, hogy megpróbálják a rendőröket hibásnak beállítani a szituációban, azonban a pontot az i-re az RTL Híradója tette fel: riportjukban elkísérték a férfit és családját a bíróságra, ahol elrendelték N. Csaba letartóztatását.

Az RTL anyagából megtudhattuk, hogy N. Csabának van egy négy-, valamint egy nyolcéves gyermeke, akiket nagyon megviselt, ami az apjukkal történt. A család szerint a mások életét veszélyeztető ámokfutó

NEM BŰNÖZŐ, CSAK MEGIJEDT A RENDŐRÖKTŐL, AMIÉRT JOGOSÍTVÁNY NÉLKÜL VEZETETT.

A család szerint a rendőrök veszélyeztették N. Csaba életét, mikor autóját a betonelválasztóhoz nyomták, hogy megállásra kényszerítsék. Azt mondták, akár át is borulhatott volna, másokat veszélyeztetve.

Csókolom, máskor ne tessék rendszám és jogsi nélkül vezetni, ha meg igen, a rendőrnek tess' megállni

Van egy mondás, miszerint a prostituált ne csodálkozzon, ha... Ez tökéletesen igaz a mostani esetre is: amennyiben N. Csaba nem próbál meg elmenekülni (ismétlem, 200 km/órás sebességgel az M2-esen!) a rendőrök elől, nem történt volna az egész üldözés, amelyben amúgy szerencsére nem sérült meg senki.

De akkor is elkerülhető lett volna az egész, ha a sofőr nem próbál meg többedjére is újra autóba ülni eltiltás alatt, jogosítvány nélkül. Az az érvelés pedig, hogy mások is veszélybe kerülhettek volna a rendőri akció miatt, azért is rendkívül álságos, mert abba nem gondolnak bele ilyenkor, hogy már azzal több ember, családok, kisgyermekek kerültek veszélybe, hogy Vácról indulva, a szabályokat teljesen áthágva, rendkívüli gyorshajtással menekült N. Csaba. Az az igazi veszélyeztetés.

A rendőröknek annyit kéne üzennünk: köszönjük, hogy kiszűrtek egy ilyen sofőrt. Reméljük, már nincs sok belőlük az utakon.

