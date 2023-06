A nyomozás adatai szerint 2020. január 1-jét követően az egyik férfi irányítása mellett egy többszintű céghálózat jött létre azért, hogy a cégek közötti színlelt ügyletekkel, az általuk foglalkoztatott vagyonőrök munkabérei után felmerülő járulékok be nem fizetésével, fiktív számlák hatására keletkező levonandó áfa összegével gazdagodjanak. A számlázási láncolat három szintű volt. A szervezet élén a számlát befogadó megbízó társaságok valósan működő cégek voltak, amelyek az adófizetési kötelezettségük minimalizálására törekedtek – kaptuk a tájékoztatást a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtószolgálatától. Hozzátéve még a következőket is:

A láncolat középső szintjén a számlakiállító úgynevezett puffer gazdasági társaságok álltak, akik a láncolatban alsóbb szinten elhelyezkedő társaságoktól fogadtak be számlákat. Az ügyvezetők az irányítókkal, szervezőkkel rokoni kapcsolatban, baráti viszonyban álló személyek voltak.

Azért, hogy a láncolat középső szintjén elhelyezkedő társaságok legálisan működő cégek látszatát keltsék, a számlázási láncolat legalsó szintjére ún. bukócégek kerültek beléptetésre, amelyek gazdasági tevékenységet nem végeztek, nullás áfa bevallást adtak be, vagy adóbevallást nem nyújtottak be, illetve alanyi adómentességet választottak. Több száz személyt olyan munkakörökbe jelentettek be, akik valós foglalkoztatói a számlázási láncolat legfelső szintjén elhelyezkedő társaságok voltak. A bukócég szerepe a számlákat befogadó megbízócégek mentesítése a magánszemélyek foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült közterhek megfizetése alól.

A láncolat felső szintjén lévő cégek az adóhatósághoz valótlan tartalmú áfa bevallásokat nyújtottak be, áfát jogosulatlanul vontak le, ezáltal a költségvetésnek közel 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.

A cselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel, – amely 5 évtől 25 évig terjedő szabadságvesztés büntetés – a gyanúsítottak vonatkozásában a szökés, elrejtőzés veszélye fennáll. Megalapozottan feltehető, hogy a bűnszervezeti elkövetés miatt kialakult kapcsolatra, bűntársakkal fennálló szoros baráti, bizalmi viszonyra tekintettel a szabadlábra kerülésük esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, illetve a folyamatos elkövetés huzamos idejére tekintettel a bűnismétlés veszélye is megállapítható.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a terheltek letartóztatását, a bíróság döntése fellebbezésük folytán nem végleges.