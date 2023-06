Aki gyalogosan vagy éppen kerékpárral haladt el mellette, a hang alapján észrevehette, viszont az autósoknak már kellett némi körültekintés, hogy kiszúrják a magasban figyelő készüléket.

20230405 - Biztonságiöv használat ellenőrzés rendőrségi drónnal, Egerben - Berán Dániel, BD / Heves Megyei Hírlap

Fotó: Berán Dániel

Legutóbb május 23-25. között tartottak egy nagyobb közlekedésbiztonsági akciót az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felhívására. Ez volt az úgynevezett Zebra Terv, amelyen bevetették a drónt is. Mint azt Németh Miklós alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője elmondta, a Zebra Terv elsődlegesen a közlekedés legvédtelenebb szereplőire, a gyalogosok biztonságára fókuszál. Éppen ezért, jellemzően a többsávos utakon kijelölt gyalogos-átkelők környékén tartották az ellenőrzést.

A Kossuth Lajos utcában is állomásoztak a rendőrök a háromnapos akció során - Fotó: LI

Ilyenkor nagyobb létszámban vonulnak ki a meghatározott helyszínekre az egyenruhások, különböző irányban fogják le a kereszteződést annak érdekében, hogy a szabálytalan közlekedőt azonnal igazoltatni is tudják. Kérdésünkre vázolta az alezredes, hogy ha nem adunk elsőbbséget a gyalogosoknak a kijelölt átkelőnél, akkor 15 ezer forint helyszíni bírságot kaphatunk. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor feljelentéssel élnek a rendőrök.

Természetesen nemcsak az autós követhet el szabálytalanságot, hanem a gyalogos is, például azzal, ha nem a kijelölt helyen kel át az úttesten. Az ellenőrzés rájuk is vonatkozik, és ha tetten érnek valakit, akkor 5-50 ezer forint helyszíni bírságot kaphat vagy feljelentést tesznek vele szemben.

A háromnapos akcióról a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiadott egy részletes összegzést. Eszerint a mi vármegyénkben 87 helyszínen tartottak ellenőrzéseket, amelyek során 213 járművezető közlekedett szabálytalanul. Az ellenőrzés során a 142 sofőrrel szemben közigazgatási bírságot, 57 vezetővel szemben pedig helyszíni bírságot szabtak ki a járőrök, további 11 személyt figyelmeztetésben részesítettek, és 3 esetben feljelentést tettek. Az egyenruhások 23 gyalogossal szemben intézkedtek, közülük 5 személyt helyszíni bírsággal sújtottak és 18-an figyelmeztetésben részesültek.

Németh Miklós r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője - Fotó: LI

Németh Miklós a dunaújvárosi részadatokkal kapcsolatban elmondta, az akció első napján 28 szabálysértőt szűrtek ki, a második napon pedig 26 személlyel szemben intézkedtek.

Az alezredes azt is hozzátette, hogy most már egyre többször találkozhatnak a polgárok olyan közlekedésbiztonsági ellenőrzéssel, amelyen drónt is bevetnek. Nyilván ez az eszköz sokkal hatékonyabbá teszi a szabálytalankodók kiszűrését, hiszen akár 120 méter magasból figyelhetik az adott pontokat, nagy területet fed le, és olyan kiváló képminőséget nyújt a kamera, hogy ha ilyen távolságból ránagyítanak a rendszámra, akkor az tisztán látszódik. A bűnmegelőzés területén is hathatós szolgálatot tesz a drón, például vármegyénkben illegális szemétlerakást is észleltek vele, egyúttal el is foghatták a tetteseket.