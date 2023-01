A baleset január tizenegyedikén, szerdán történt, délután fél egy körül Bölcske és Dunaföldvár között. A pótkocsis traktor vezetője Dunaföldvár felé haladt, egy kereszteződésben balra akart kanyarodni. Ekkor érkezett s motoros, és a traktor két pótkocsija közé hajtott. A mentők hosszú ideig küzdöttek az életéért, de hiába.

Később kiderült, hogy nem rendelkezett a motor vezetéséhez szükséges képesítéssel, feltehetően nem megfelelő sebességgel közlekedett, ráadásul a motor műszaki érvényessége is több mint egy évvel ezelőtt lejárt.

A TEOL.hu-nak egyik közeli ismerőse, a fiatalember családjának barátja elmondta, hogy gyorsan mehetett a motorral, és szerintük nem látta, hogy indexel a traktoros. Arról is szólt, hogy nehézgépkezelői típusú munkái voltak, gépekkel dolgozott, például markolóval. A halála napján Bölcskén állásinterjún volt, úgy tudni, akkor már a papírokat intézte. Onnan indult hazafelé, és akkor történt a halálos baleset.

Sokak barátja volt a férfinek, akit nagyon szerettek. Kamasz fia és óvodáskorú kislánya is gyászolja. A gyerekek két édesanyától születtek. Barátai elmondása szerint a halála előtt békült ki a kislánya édesanyjával.

Láthatóan imádta a járműveket

A fiatalember Facebook oldalának profilképén egy német gyártmányú autó előtt áll, ugyanezzel a kocsival több fotót tett fel a közösségi oldalra. A nagyobb fényképen a motorjával látható bukósisakban. Egyik ismerőse arról ír hozzászólásában, hogy a férfi a balesete előtt írt neki szülinapi köszöntést. Van, aki arról ír, hogy sokkot kapott, hogy elhunyt, sokan fel sem tudják fogni, hogy már nincsen. „Nagyon jó ember voltál, nagyon jó barátom voltál, az Angyalok vigyázzanak Rád” - írta egyikük. A részvétnyilvánítások sora érkezik a családnak.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében kér minden közlekedőt, hogy mielőtt útnak indulnak, mérjék fel az időjárási viszonyokat. Téli útviszonyok között, még ha néhány órára ki is süt a nap, a motor tapadása a hideg aszfalton nem olyan, mint a melegebb időben. Télen, amennyiben nem muszáj, ne üljenek motorra. Szálljanak inkább autóba, vagy a közösségi közlekedési eszközöket használják. A sebességhatárokat pedig mindig tartsák be, hogy a váratlan helyzetekben is megfelelően tudjanak reagálni.