Kérünk minden közlekedőt, hogy mielőtt útnak indulnak, mérjék fel az időjárási viszonyokat. A téli útviszonyok között, még ha néhány órára ki is süt a nap, a motor tapadása a hideg aszfalton nem olyan, mint a melegebb időben. Télen, amennyiben nem muszáj, ne üljenek motorra! Használják autóikat, vagy a közösségi közlekedési eszközöket! A sebességhatárokat pedig mindig tartsák be, hogy a váratlan helyzetekben is megfelelően tudjanak reagálni!

Forrás: police.hu