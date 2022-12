DH-információ - Az önkéntes tűzoltó-egyesületek és az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatokon elnyert támogatásokat adták át a Fejér megyei érintetteknek december 21-én Székesfehérváron – tájékoztatta lapunkat Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A korábbi évekhez hasonlóan, 2022-ben is biztosított volt a központi költségvetésből az önkéntes tűzoltó-egyesületek pályázati úton történő támogatása, ahogyan – sorban már ötödik alkalommal – az önkormányzati tűzoltóságok részére is meghirdették a pályázatot. A felhíváson eredményesen vett részt a Fejér megyei hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési megállapodást kötött huszonkilenc egyesület, köztük a baracsi, a pentelei, a pusztaszabolcsi önkéntes tűzoltó-egyesület is. Az önkormányzati tűzoltóságok részére meghirdetett pályázat pedig mind a négy, Fejér megyei önkormányzati tűzoltóság részére sikeresen zárult.

A pályázatoknál két támogatási formára nyújthatták be igényüket a jelentkezők.

Az egyik része pénzbeli, másik része természetbeli támogatás. Előbbit november végéig elutalták a tűzoltóságoknak, a felszereléseket, eszközöket pedig a székesfehérvári rendezvényen vették át az érintettek. Természetbeli támogatásban huszonkét egyesület, valamint a bicskei, a váli, a móri és a polgárdi önkormányzati tűzoltóság részesült. Ezek légzőkészülékhez tartalékálarcokat, palackokat, benzinmotoros áramfejlesztőt, mászóöveket, védőruhákat, csizmákat és sisakokat, kesztyűket nyertek el a pályázatokon.

Vizi Ignác tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszönetét fejezte ki az önkéntes és önkormányzati tűzoltók helytállásáért, és hozzátette, hogy a megyében idén eddig csaknem 2800 tűzoltói beavatkozás történt, amelynek húsz százalékában az önkéntes tűzoltók is közreműködtek, az önkormányzati tűzoltók pedig 645 esetnél avatkoztak be.

Fejér megyét érintően az önkéntes tűzoltó-egyesületek elnyert támogatásának össz­értéke 25 és fél millió forint, amelyből természetbeli támogatásként 11 és fél millió forint értékben vehettek át különböző eszközöket a szervezetek. A fennmaradó keret­összegből pénzbeli támogatásként az önkéntes tűzoltó-egyesületek működési költségeinek biztosítására, saját eszközbeszerzéseire, képzések megszerzésére és a szertárak, gépjárművek felújítására nyílik lehetőség.

A Fejér megyei önkormányzati tűzoltóságok elnyert támogatásának összértéke több mint 15 millió forint, amelyből több mint ötmillió forint értékben vehettek át most eszközöket a tűzoltók.