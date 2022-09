Az állatok is kerülhetnek bajba. Gyakran nehéz eldönteni, hogy ilyenkor honnan lehet segítséget kérni.

Sokszor az igényeiknek nem megfelelő állattartás is szerepet játszik a vészhelyzetek kialakulásában. De szerencsére a híreinkben szereplő cicák megmenekültek, mert állatbarátok azonnal, megingás nélkül oltalmukba vették. Mindkét kis cirmost kútból mentették ki a tűzoltók 2022. szeptember 14-én.

Pázmándon egy kiszáradt kútban várta a segítséget egy kismacska. A Fejér megyei műveletirányító ügyelet az önálló beavatkozásra jogosult pázmándi önkéntes tűzoltókat riasztotta, akik létrán mentek le a fogságba került állathoz, és felhozták a nyolcméteres mélységből.

Soponyán is egy kiszáradt kútba esett bele egy kölyökmacska, akit a sárbogárdi hivatásos tűzoltók szintén létra segítségével mentettek ki a hét méter mély gödörből – tájékoztatta lapunkat az állatvédő tűzoltók akciójáról Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.