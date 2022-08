Buda Bernadett rendőr őrnagy tájékoztatta az érdeklődőket a jelentkezési követelményekről. Elmondta, várják mindazok jelentkezését, akik 18 és 55 év közötti magyar állampolgárok, büntetlen előéletűek, cselekvőképesek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, és az egészségi, fizikai, pszichológiai vizsgálatok alapján alkalmasnak bizonyulnak a feladat ellátására. A munkaviszony szerződéses, három évre szól, amely egy alkalommal újabb három évvel meghosszabbítható. A képzés időtartama négy hét, az oktatást a Készenléti Rend­őrség kijelölt objektumában tartják meg. A jelentkezők a képzés idejére alapilletményre jogosultak, amelynek mértéke bruttó 300 ezer forint. Ez az összeg a szolgálat során kiegészül a határvadászpótlékkal, ami 570 forint óránként, továbbá idegennyelv-ismereti és éjszakai pótlék, utazási hozzájárulás és cafeteriajuttatás is megilleti a leendő határvadászokat.

Tolna megyében a 06-74/501-100-as központi szám 3264-es mellékén, vagy a 06-20/287-8683-as számon, munkaidőben Bőhm Rita rendőr őrnagy tud felvilágosítást adni. Elektronikus úton a bö[email protected], vagy a [email protected] címeken lehet érdeklődni. A városi rendőrkapitányságok központi, városi számain is kérhető tájékoztatás.

A Legyél Te is Rendőr Facebook-oldalán, a Magyar Rend­őrség, valamint a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Face­book-oldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal segítik a tájékozódást, emellett több, ingyenesen hívható zöldszám (06-80/310-100, 06-80/203-983), Messenger, e-mail-küldési lehetőség is a jelentkezők rendelkezésére áll.

A jelentkezési egységcsomag és bővebb tájékoztatás az új jogviszony tartalmáról és a jelentkezés feltételeiről az alábbi linken érhető el: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes.