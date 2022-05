Május utolsó vasárnapján, gyereknapon Fejér megye tűzoltólaktanyáinak kapui is megnyíltak a kicsik előtt. A Nyitott szertárkapuk rendezvénysorozathoz a hivatásos tűzoltóságok mellett az önkormányzati tűzoltók és több önkéntes tűzoltó egyesület is csatlakozott.

Minden gyermek álma, hogy egyszer tűzoltó lehessen, a katasztrófavédelem pedig egy napra teljesítette a kívánságukat. Székesfehérváron a laktanya épületenergetikai korszerűsítési munkálatai miatt ezúttal nem a tűzoltóságon, hanem a Palotai úti murvás parkolóban várták az érdeklődőket.

A gyerekek minden helyszínen jellemzően szüleikkel, nagyszüleikkel jöttek, sokan tűzoltóruhában, sisakban érkeztek, de akin nem volt egyenruha, az is felpróbálhatott egyet, amiben aztán örömmel fotózkodtak, ültek be az autókba. Ezen a napon mindent lehetett, tűzoltóautóra mászni, málhateret szemlélni, vízsugárral célba lőni, tömlőt gurítani, szelfizni a járművekkel, tűzoltókkal. Volt próbariasztás, millió tűzoltókhoz intézett kérdés, színező, puzzle, arcfestés és megnyíltak az emlékszobák, kiállítótermek is.