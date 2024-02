Folytatódik az okostelefonos fizetések szárnyalása: a múlt év után idén januárban is jelentősen nőtt a tranzakciók száma, valamint a vásárlások összege - közölte a pénzintézet legfrissebb saját adatai alapján.

Majd ötmillió tranzakció

Az év első hónapjában összesen közel 4,6 millió alkalommal fizettek okostelefonnal a pénzintézet ügyfelei, ami 49 százalékkal haladja meg a tavaly januári szintet. A tranzakciók összege 58 százalékos bővüléssel megközelítette a 35 milliárd forintot.

“Viszonylag új fizetési megoldásról van szó, ezért minden hónapban számítunk bővülésre, de a számok gyakran meglepően dinamikus növekedésről tanúskodnak. A januári adatok alapján az is látszik, hogy egyre többen választják a biztonságos és kényelmes okostelefonos fizetést” - kommentálta az adatokat a pénzintézet.

Melyikkel, mennyit?

Az is kiderül a K&H összesítéséből, hogy a különböző fizetési alternatívák közül a Google Pay esetében 1,7 millió januári tranzakcióra 11,6 milliárd forintos költés jutott. Előbbi 53, utóbbi 60 százalékos - vagyis az átlagot meghaladó - emelkedést jelent éves alapon. Az Apple Pay-fizetések száma 47 százalékkal 2,8 millióra nőtt, az ezekhez köthető forgalom pedig 58 százalékkal 23 milliárd forintra gyarapodott. Visszafogottabb, de még mindig két számjegyű pluszt ért el a másik két megoldás: a Garmin Pay-nél a fizetések száma 29 százalékkal 21 ezerre, a Xiaomi Pay-nél pedig 18 százalékkal 6 ezerre nőtt. A forgalom az előbbinél 26 százalékkal 157 millióra, utóbbinál 23 százalékkal 34 millió forintra hízott. Az egy okostelefonos fizetésre jutó átlagérték januárban 7576 forintot tett ki. Az Apple Pay-nél ugyanez meghaladta a 8100 forintot, a Google Pay-t pedig 6713 forint jellemezte. A garminosok 7406 forintot, a xiaomisok 5743 forintot költöttek egy-egy alkalommal.

A pénzintézet digitális fejlesztéseinek köszönhetően tavaly november óta nemcsak a bankkártyák, hanem a SZÉP-kártyákat is be lehet „költöztetni” az okostelefonokba, és így érintésmentesen lehet velük fizetni. Egyelőre még nem minden elfogadóhelyen van erre lehetőség, de folyamatosan bővül ez a fizetési mód is az elfogadóhelyi hálózatban.