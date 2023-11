Kilencedik alkalommal zárt mesterképzést a városi kamara, ezzel már közel kétszázharmincan vehettek át mesterlevelet a szakma csúcsára érkezett szakemberek térségünkben. Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az ünnepség köszöntőbeszédében elmondta, a megújult rendszerben, új akkreditáció szerint kellett teljesíteni a követelményeket a részt vevő szakembereknek, így kiemelkedő eredmény, hogy mind sikeresen tették le a vizsgát, és vehették át mesterleveleiket. Különösen fontos tényező ez egy olyan szakmában, amely magas követelményeket támaszt a benne dolgozó szakemberek felé, és mindannyiunk számára érzékelhető a hiány az ilyen munkákat elvégezni képes vállalkozások terén.

Kerekes Zoltán mesterlevelével és az átadókkal: Dunai Péter MKIK-főtitkárral és Králik Gyula DKIK-elnökkel

Utóbbi gondolathoz kapcsolódott Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárának üdvözlőbeszéde is. Kifejtette, hogy sikeres gazdaságot egy ország csak fejlett oktatási rendszerrel képes megvalósítani. A kamara a kormányzattal együttműködve a szakképzés átalakítása során a munkaerőpiac igényeihez igazodó, gyakorlatorientált, duális képzés mellett tette le a voksát. Ebben fontos szerepe van a vállalati gyakorlati képzőhelyeken tevékenykedő oktatóknak, mestereknek, ösztönözte is a jelenlévő, akkor még mesterlevelük átvételére várókat, hogy kapcsolódjanak be gyakorlati oktatóként a szakképzésbe!

A színvonalas ünnepi műsort a Baracs Néptáncegyüttes biztosította Suplicz Mihály vezetésével

A főtitkár beszédében a hazai szakképzés legutóbbi sikerét hozta fel ösztönző példaként: Gdanskban, az idei EuroSkills versenyen (a szakmák Európa-bajnoksága) a magyar versenyzők kiemelkedő eredményt értek el, az országok rangsorában Svájc mögött a második helyen végeztek. A bajnokság legkiválóbb eredményét a magyar informatikai rendszerüzemeltetők produkálták (az elérhető 800-ból 799 pont!), különböző szakmákban további négy arany-, egy ezüst-, négy bronz- és hét kiválósági érmet vehettek át az ifjú szakemberek. Dunai Péter hangsúlyozta, a szakképzés átalakítása terén elért eredmények alapján egyeztetések folynak a szakminisztériummal a felnőttképzés és a felsőoktatás munkaerőpiachoz igazodó, gyakorlatra fókuszáló átalakítása, az előrelépés lehetőségei terén is.