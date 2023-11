Az SK On, a legnagyobb magyarországi akkumulátorgyártó vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás. Ezúttal - több hónapos előkészítő munka után -, egy különleges adományozási esemény keretében döntöttek arról, hogy 5 000 000 Ft támogatással segítik a Zene Mindenkié Egyesületet.

A Zene Mindenkié Egyesület 2022-ben alakult. Célja, hogy az értelmileg sérült gyermekek és fiatalok zenei nevelésével foglalkozzon, illetve hogy megtanítsa őket kottát olvasni és hangszeren játszani. Az egyesületben működik a 13 főből álló Parafónia Zenekar, amelynek tagjai között ma már nem csak gyerekeket találunk. A zenekar elsősorban klasszikus zenét játszik, a zeneirodalom nagyjainak műveit, speciális átiratokban.

Az SK On anyavállalata, az SK Innovation számára is kiemelten fontos az értelmi sérültek és a fejlődési rendellenességgel élők zenei lehetőségeinek támogatása, olyannyira, hogy 2017 óta minden évben megrendezi Dél-Koreában a GMF-et (Great Music Festivalt), ami egy olyan esemény, amely a fogyatékkal élő zenészek számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Innen jött az ötlet, hogy Magyarországon is mellé álljanak ennek a közösségnek, támogatva társadalmi szerepvállalásukat.

Fotó: SK ON

“Reméljük, hogy ez a pénzügyi támogatás a fontos lépésként szolgál majd a magyar értelmi sérült emberek számára, hogy a zenén keresztül kommunikálhassanak a társadalommal.” - mondta Moon Hang-ki, az SK On ügyvezető igazgatója, aki azt is megosztotta a résztvevőkkel, hogy az adományból egy új, négyfős formáció alakul majd.

“Úgy tudom, hogy a Parafónia Zenekar és az új együttes tervei között szerepel, hogy köszönetképpen jövő év júniusa körül az Arirang című, tradicionális koreai dalt is felveszik a repertoárjukba. Nagyon várom már, hogy ezt a dalt az ő előadásukban is meghallgathassam” - tette hozzá.

Fabényi Réka, az egyesület zenei igazgatója az eseményen bemutatta a speciális igényekkel rendelkező zenészeknek szóló különleges kottákat is, amelyeket több éve fejleszt.

“Az adománynak köszönhetően még több fogyatékkal élőnek tudunk segíteni - mondta Fodor Krisztián, a Zene Mindenkié Egyesület elnöke. - “Reméljük, hogy hosszú távú együttműködésnek nézünk elébe, és sok értelmi sérült emberrel fogjuk megismertetni a közös zenélés örömét.”

“Nagyon hálásak vagyunk az SK On Hungary nagylelkű adományáért, amely nélkül az új, négytagú formáció nem jöhetne létre” - tette hozzá Bujdos Franciska, egyesületi tag. – „Ez a támogatás lehetővé teszi számukra, és remélhetőleg még sok fogyatékkal élő számára, hogy a zenén keresztül is kifejezhesse magát.”

Az SK On hosszú távon tervezi támogatni a Zene Mindenkié Egyesületet, ezzel is jelezve, hogy fontosnak tartja a társadalmi egyenlőséget, és valódi befektetésként tekint a helyi közösségekre.