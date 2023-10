Cikkünk korántsem extrém spórolási tippeket ajánl az aszketizmust vállaló egyedülállóknak, csupán észszerű ötleteket kínál a megnövekedett kiadásokkal járó téli hónapokra. A havi kiadások jelentős hányadát az élelmiszer adja. A hasunkon nem is szeretünk spórolni, de az észszerű vásárlás nem egyenlő a koplalással.

A készételrendelés helyett sokkal olcsóbb főzni; egy személy két-három adag ételt is elkészíthet, ezzel spórolhat a rezsin is. Minél ritkábban térünk be az élelmiszerboltba, annál több pénzünk marad. A heti egy bevásárlás során minden főzési alapanyagot vegyünk meg. Se éhesen, se hangulatból ne vásároljunk: ilyenkor hajlamosak vagyunk nasit, felesleges harapnivalókat a kosárba tenni. A szupermarketek által kínált applikációk, pontok, kuponok a takarékosabb vásárlás eszközei lehetnek. Figyeljük az akciós termékeket, ha a szavatosságuk engedi, ezekből vásároljunk többet. Ne várjuk meg, amíg a hűtőben tönkremegy az étel: fagyasszuk le, vagy főzzünk belőle.

A tél közeledtétől a legtöbbünknek összerándul a gyomra, de tudatossággal, előtakarékoskodással könnyebb kifizetni a számlákat. Akinek volt pénze fűtéskorszerűsítésre, azon már túl van, de azok se keseregjenek, akiknek nem telt napelemre, hőszigetelésre, új kazánra vagy éppen villanyfűtésre. Igaz, az egyes szolgáltatások díjait (víz, villany, gáz, internet, személyszállítás, közös költség) akkor is ki kell fizetni, ha egy ember él a lakásban.

A régi gázkonvektornál jóval hatékonyabb és gazdaságosabban működtethető a korszerű gázkonvektor, amit akkor kapcsoljunk csak feljebb, ha az adott helyiségben huzamosabb ideig tartózkodunk. Tisztíttassuk ki a gázkazánt, a kéményt, a vízmelegítőt, sokkal hatékonyabban, s így olcsóbban működnek majd. A termosztát gazdaságosan szabályozza a gázfűtést. Az energiazabáló régi berendezések (hűtő, fagyasztó, mosógép) helyett vegyünk korszerűbbet. Télire rendezkedjünk be csupán egy helyiségbe, oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk. Vegyünk energiatakarékos izzókat. A csekkek helyett az elektronikus számlázást válasszuk, az előbbinek díja van.

Legyen tele a mosógép! A régi ruha még megérhet egy átalakítást. Van, amit olykor észszerűbb kölcsönözni, mint megvenni (például könyv, kerti kisgép). Nem a márka a lényeg, az olcsóbb is beválhat. A kihasználatlan előfizetésekre ne költsünk tovább! A kiolvasott újság az ismeretségi körből is érkezhet.

A biztosítások, banki szolgáltatások felülvizsgálatával jelentős összegek maradhatnak a pénztárcában. A felesleges, megunt holmi értékesíthető, erre számos fórum létezik. A tömegközlekedés olcsóbb, mint az autó, a bicajozás olcsóbb, mint a tömegközlekedés. Ha az autóról nem tudunk lemondani, költsünk a rendszeres karbantartásra, mert hosszú távon ezzel spórolunk.

Forrás: teol.hu