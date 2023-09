A taxisok egy része továbbra sem mondott le arról, hogy Budapesten bevezessék a kiállási díjat – tudta meg a Világgazdaság a szektorban dolgozó forrásaitól. A két különböző taxitársaságnál vezető beosztásban lévő szakember azért nem kívánt névvel nyilatkozni, mert attól tartott, hogy ezzel célkeresztbe kerülnének kollégái, és úgy járnának, mint a Bolt Taxi, amellyel szemben összefogott minden rivális cég, írja a vg.hu.

Csakhogy a Boltot támadó társaságok között sincs teljes egyetértés – a kiállási díj például nem csupán a piac legnagyobb szereplőjének fájna, hanem fő riválisának, a Főtaxinak is.

Mi az a kiállási díj?

A kiállási díj az alapdíjon, a kilométerdíjon és a percdíjon felül fizetendő összeg lenne abban az esetben, ha az utas nem leintené a taxit, hanem applikáción vagy diszpécser segítségével rendelné. Forrásaink szerint minden tarifaemelésnél – 10 hónapon belül 47-57 százalékkal drágultak a díjak – volt olyan javaslat, hogy ne a tarifán változtassanak, hanem a kiállási díjat vezessék be, ám az ezt ellenző lobbi eddig erősebbnek bizonyult.

Mennyibe kerül a taxizás Budapesten?

Március 6-tól az alapdíj 1000-ről 1100 forintra, a kilométerdíj 400-ról 440 forintra, a percdíj pedig 100-ról 110 forintra emelkedett. A díjemelést a városháza azzal indokolta, hogy a taxisoknak érezhető költségemelkedéssel járt az üzemanyagok ársapkájának decemberi eltörlése.

Csakhogy ezt az érvelést a főváros egyszer már elsütötte, még 2022 májusában.

Azt is megjegyezték, hogy a díjemelési javaslattal a taxis szervezetek (City Taxi, 6x6 Taxi, Főtaxi, NSZ, OTSZ, Taxi 4) fordultak a közgyűléshez.

A márciusi döntést követően Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke arról beszélt, hogy 22 százalékos drágítás lenne indokolt.

Miért lenne jó a kiállási díj?

A taxisok egy része azt gondolja, hogy az ő védelmüket és a környezetszennyezés elleni küzdelmet is szolgálná a kiállási díj bevezetése. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy az utas akár applikáción is rendelhet autót, a társaság pedig a legközelebbi sofőrt küldi a helyszínre. Csakhogy ez a budapesti belvárosban, ahol számos utca egyirányú lett az elmúlt időszakban, akár azt is jelentheti, hogy

miközben az utas 100 méteren belül is találhatna várakozó autót, a taxisnak a „fél kerületet” meg kell kerülnie, hogy a helyszínre érkezzen.

Így tehát kevesebb autó közlekedne feleslegesen a belvárosban, ráadásul momentán az utas az utolsó pillanatban is lemondhatja a fuvart, így a taxis hiába vezetett kilométereket – ha az applikációs rendelésnél kiállási díjat számolna fel a rendszer, akkor azt mindenképpen megkapná, akkor is, ha végül törlik az utat.

Miért fájna a kiállási díj a Főtaxinak és a Boltnak?

A két nagy rivális biztosan megérezné a kiállási díj bevezetését. A Főtaxinak jelentős bevétele származik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező utasoktól, márpedig ők nem applikáción rendelnek, hanem a terminál bejáratánál felállított standoknál igényelnek taxit, tehát rájuk nem vonatkozna a pluszdíj, így viszont kevésbé érnék meg a ferihegyi fuvarok.

Súlyos következménye lehet annak, hogy a főváros nem foglalkozott Vitézy Dávid aggályaival A védett kerékpársávokkal a 100E népszerűségét veszélyezteti Budapest vezetése, pedig a repülőtéri járat a taxiktól szerzett utasokat, és milliárdos bevételt termel a forráshiánnyal küzdő Budapesti Közlekedési Központnak. Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár hiába szólt időben, már az iskolakezdés előtt jóval tovább tart bejutni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Deák Ferenc térre, mint az Üllői úti buszsáv megszüntetése előtt.

A Bolt applikációja pedig túlzás nélkül világhírű, a cég logóját a legtöbb Budapestre érkező külföldi jól ismeri, ezért (is) népszerű a társaság.

Ha az árérzékeny utasok – és forrásaink szerint a Boltnál van belőlük a legtöbb – a kiállási díj miatt inkább leintik a taxit a belvárosban, már nem jelentene előnyt a magas színvonalú applikáció.

Milyen tervük van még a taxisoknak?

Több cég is azt javasolta a közelmúltban, hogy 10 kilométer felett csökkenjen a tarifa – ez egyébként szintén a Főtaxinak fájna leginkább, hiszen a repülőtéri utak ennél hosszabbak, Ferihegyről a Deák Ferenc térig például több mint 20 kilométer.

Forrásaink viszont arról beszéltek, hogy ezzel

az általános emeléssel a városon átutazó embereket riasztják el a taxizástól:

egy rövid belvárosi fuvarnál szinte mindegy a 40 forinttal magasabb kilométerdíj, aki viszont hosszabb távra készül, akár több ezer forinttal is magasabb végösszegre számíthat.