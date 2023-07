– Már bőven a Péter Pál-napok előtt megkezdtük a betakarítást, és viszonylag jól döntöttünk. Az időjárás jóval kegyesebb volt, mint a tavalyi tragikus aszály esetében, amely valóban tragikus volt a kukoricatermést illetően. Az őszi árpa viszonylag elfogadható termésátlagot hoz, hektáronként 6–6,5 tonna között – a jobb földeken. Mi a helybeli gazdáktól is átveszünk, így éves szinten most kb. 5000 tonna körül számolunk. Búzánál is lényegében hasonló adagokkal szembesülünk. Ha a minőségről beszélünk, sajnos, más a helyzet. Az átvett gabonát tekintve nem minden esetben van elvárt minőség. Itt majd inkább a takarmányozás felé lehet fordulni. Korábban is voltak a gabonapiacon hektikus változások, ám most egy megtorpanást tapasztalunk, amely főként a helyes és minőségi tárolásra van kihatással. A hozzánk beszállító termelők – érthetően – éltek az időjárás adta lehetőséggel és behozták a termést. Nálunk és országszerte is van egy tárolási-befogadási krí­zis, azaz: még az értékesítés nincs összhangban a kivitt termékekkel. Az olasz piac – bízunk benne, megnyílik. Közben még itt vannak nálunk is tavalyi termékek, kukoricából is. Az idei napraforgó és a kukorica is szépen áll, hamarosan ott is el kell kezdenünk dolgozni – mondta Márkli János, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetője.

Szinte már most telített a raktári kapacitás a térségben Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A Pentele Zrt. telephelyén Berta László tulajdonos lapunknak kifejtette:

– Összességét tekintve, a hozamokat illetően én nem vagyok elégedetlen. Tény, nem az a csúcstermés, amit előzetesen vártunk. Ez van, alkalmazkodunk. A gazdálkodóknál és termelőknél egyaránt fontos, hogy cash flow egyenleg rendben legyen, azaz legyen elég készpénz. El kell fogadni, az elmúlt években voltak jobb évek a mezőgazdaságban, most pedig nagyon résen kell lenni. Okos és hosszú távon is megfontolt döntéseket kell hozni.



Folyamatosan érkezik a betakarított gabona a földekről a Pentele Zrt. telephelyére

Fotó: SzZsE