– Nem egy sikertörténet az idei, az tény. Fejér megye egész területe óriási kihívásnak volt kitéve az időjárás miatt. Szakmailag mindent megtettünk azért, hogy a károkat enyhítsük, de a természettel nem tudtuk felvenni a harcot. Már 2021 tavaszán megkezdődtek a gondok, a nagy bajt azonban a késő őszi és a téli csapadékszegény időjárás okozta. Ezeket az időszakokat csak átvészelni tudták a növények – kezdte beszélgetésünket Márkli János, majd így folytatta.

– Áprilisban egészen biztató volt a helyzet, az optimizmusunk azonban már májusra elszállt. A nyár azután tragikusan alakult, a kevés csapadék rendkívüli meleggel, szárazsággal párosult. A növényzet ezt már nem bírta el. Az előző évi kora őszi időjárás mentett meg minket, mivel az őszi árpából és a búzából jó közepes volt a termés. A tavaszi vetések, a kukorica és a napraforgó azonban szinte nem is termettek, összeaszalódtak a szemek, a kukoricának picik voltak a csövei. Az elmúlt ötven évben ilyen termésátlag nem volt. Az a kevés kukorica, ami megtermett, az is beteg lett, ezért értékesítési gondokkal küzdünk. A kukorica és a napraforgó több száz milliós bevételkiesést okozott. A szállítással amúgy is komoly gondok vannak, nem tudom miért, de alig találunk bérelhető vagont, a kamionnal való szállítás sem egyszerű a megemelkedett üzemanyagárak miatt. Azt nem mondom, hogy értékesítési problémáink vannak, de az tény, a gabona iránti igény visszaesett, az utóbbi két hónapban az árak csökkentek. Körülbelül ötezer tonna gabonát tárolunk még, ezt kell eladnunk.

Egy szuszra talán ennyi is elég lenne azzal kapcsolatban, milyen nehéz helyzetbe került az idén a mezőgazdaság. De ne feledkezzünk el arról a gazdasági környezetről sem, ami az orosz–ukrán háború kitörése óta körülvesz bennünket.

– Nem elég, hogy drága lett a gáz, még hiány is van belőle. Mindennek alaposan megemelkedett az ára, így a műtrágyáé, a vegyszereké, a gépeké, az alkatrészeké is. Ez mind-mind többletköltséget jelent számunkra. Azonban ezt még nem nagyon érezni a piacon, az viszont bizonyos, az idei áremelkedésnek a levét mindannyian jövőre isszuk meg – mondta a szakember.

Márkli János szerint még egy ilyen évet nem biztos, hogy túl lehet élni, és ezt az egész magyar mezőgazdaságra érti. Az ágazatnak nincsen akkora tartaléka, hogy elbírjon még egy hasonló esztendőt, mint amilyen az idei volt.

A jövőt illetően az ügyvezetőtől megtudtuk, az ősz csapadék szempontjából jó volt, de a téli időjárás a döntő. Ha nem lesz csapadék, az őszi sem ér majd semmit.

– Próbálunk takarékoskodni minden téren, a kevés csapadékot minél jobban megbecsülni. Egyre kevesebb mélyszántást végzünk, sekélyesen szántunk, hogy a gyökérzet a föld felső rétegében legyen. Minden munka után lezárjuk a talajt, hogy a víz ne párologhasson el. Spórolunk a műtrágyával, a vegyszerekkel, de ennek megvalósításához korszerűbb gépekre van szükségünk, amiknek a beszerzése komoly költségekkel jár. Azt hiszem, mára kelepcébe került a magyar mezőgazdaság.