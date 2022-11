A november 11-i eseményt a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szervezi. Az érdeklődőket huszonnyolc hazai gyáregység várja. Az előzetes regisztrációt követően személyesen is meg lehet tekinteni ezeket a vállalatokat, továbbá virtuális túrák is szerepelnek a kínálatban. Mint azt a program központi weboldalán írják, az ország egyik legsikeresebb vállalati tevékenységét bemutató programsorozatának célja, hogy lehetőséget teremtsen a vállalkozók és a lakosság számára, hogy közvetlen közelből megtapasztalhassák, milyen példaértékű vállalatok működnek Magyarországon. A korábbi évekhez hasonlóan idén is olyan hazai cégek mutatkoznak be, amelyek innovatív, high-tech, zöld, valamint okos megoldásokat alkalmaznak működésük során, és ezzel versenyképessé teszik Magyarországot.

Radvánszki Sándor egy tengerjáró hajóra készülő hullámvasút elemét mutatja éppen Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A személyesen is megtekinthető vállalkozások között szerepel a dunaújvárosi Darusín Kft. is. A vállalat ügyvezetője, Radvánszki Sándor lapunknak elmondta, alapvetően úgy kapcsolódtak a Modern Gyárak Éjszakája rendezvényhez, hogy tagjai a Modern Mintaüzem Programnak. Ezt ugyancsak az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. irányítja, ami a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok tevékenységét támogatja, valamint tudásalapú, fejlesztő szolgáltatással is segíti. Kezdetben harmincnégy, mára több mint száz cég részese a programnak.

Ez a gerendamegmunkáló gép is új fejlesztés Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

A kötöttpályás anyagmozgató berendezések, a darusínek, a darupályák, illetve acélszerkezetek gyártásával és telepítésével foglalkozó Darusín Kft. 1999-ben alakult. Az első csarnokot 2001-ben hozták létre a Neumann János utcai székhelyükön (északi iparterület), azóta pedig folyamatosan fejlesztik a vállalatot: mára öt telephellyel rendelkeznek, ebből négy Dunaújvárosban található, továbbá egy szervizközpontot üzemeltetnek a fővárosban. Évente mintegy ötszáz projekten, megrendelésen dolgozik a kétszáznegyven fős munkavállalói állomány. Az ügyvezető elmondta, egy 750 millió forint összértékű fejlesztéshez mintegy 330 millió forint támogatást kaptak a program által, így a 2021–2022-es években egy jelentős fejlesztési sorozatot valósíthattak meg: növelhették a gyártóterületet és több speciális gépet helyezhettek üzembe, amellyel nagyobb termelési kapacitást érhetnek el. A gyártóberendezések között megtalálhatók a legkorszerűbb eszközök, például két fejes CNC plazmavágó 2,5x12 méter megmunkálási tartománnyal, 18 méteres háromfejes CNC gerenda fúró, maró, vágó megmunkálósor, valamint lemezhengerítő és élhajlító gépek. A november 11-i gyárlátogatás során ezeket mind-mind megtekinthetik az érdeklődők működés közben is. A szükséges védőfelszereléseket (amiket a gyár területén szabály szerint viselni kell), a vállalat biztosítja a program résztvevőinek.

A gyárlátogatásra az esemény honlapján lehet majd előzetesen regisztrálni

Radvánszki Sándor hangsúlyozta, bárkit szívesen fogadnak és körbevezetnek a gyárlátogatás során, legyen az akár egy továbbtanulás előtt álló fiatal, a dolgozóik családtagjai, a környező vállalkozások szakemberei.

Három időpontot adtak meg a Modern Gyárak Éjszakájára: november 11-én 16, 17, és 18 órakor kezdődnek majd az egyórás bemutatók, amelyek elején egy, a cégről szóló előadással szolgálnak, utána pedig a gyárlátogatás során megismerhetik az üzemeket és az általuk használt technológiákat is. Ha valaki szeretne részt venni a látogatáson, az esemény honlapján, a Modern Gyárak Éjszakája online felületén (www.moderngyarakejszakaja.hu) tud regisztrálni, legkésőbb november 11-én délig, vagy ha azt nem tudja elérni, akkor a cég központi elérhetőségén is jelentkezhet.