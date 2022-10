Különben is: nem egyszerre kell használni azokat. Egészen más fényt igénylünk az esti tévézés, olvasás mellé, mint amikor vendégeket fogadunk. Az asztali és az állólámpa mellett manapság nagy népszerűségnek örvendenek a süllyesztett spotok vagy a rejtett LED-világítás. A széles választékban kapható fényforrásokkal különleges színhatásokat is elérhetünk. Jó tudni, hogy sok egyéb mellett a lámpák árai is változtak mostanában. Egyes gyártócégek akár 20 százalékot is emeltek, másutt éppen csak érezhető az áremelés.



– Melyikkel spórolunk?

– Az energiatakarékos fényforrások az érintőkapcsolós lámpák kivételével minden lámpatestbe alkalmasak. Használhatók lamellás, fás, műanyag, fém-, üveg- vagy szövettermékekbe. Egyetlen szempont a mérvadó: hány wattot bír el a foglalat – magyarázta el Kübekházi Henrietta, az Otthon-Lux lámpaszak­üzlet vezetője.

A LED-es és a hagyományos, halogénizzóval működő lámpatípus is lehet energiatakarékos, hiszen az utóbbiak nagyon jó minőségű és kis teljesítményű LED-fényforrásokkal is működtethetők. A világítótestek óriási választékában szerepel távirányítóval vagy mobilapplikációval szabályozható változat is. A felhasználó állíthatja a fényerőt vagy akár a színhőmérsékletet, így az élettér maximálisan személyre szabható. A 7-8 wattos teljesítményű fényforrással akár 60-70 W fényerő is elérhető. A LED-es fényforrások nem termelnek hőt, így nem égetik szét a foglalatot, ezért a lámpa élettartama is meghosszabbodik.

A ma elérhető LED-es termékek minimális fogyasztásúak, a lámpa fényerősség-szabályozó funkciója csupán esztétikai szempontból értékelhető. Viszont 10-15 évvel ezelőtt, amikor az állólámpák trendje köszöntött be, ez az extra kifejezetten hasznos volt, ugyanis a halogénizzó akár 300 W-ot is fogyasztott.

A természetesebb színek a kedveltek. Lámpavásárláskor érdemes kitérni a 0–100-as skálán mért színvisszaadási index (CRI) fogalmára is. Minél magasabb ez az érték, annál természetesebbek a színek. A legtöbb cég 80-nál nagyobb CRI-értékű LED-fényforrást forgalmaz, de egyes gyártók a 90 CRI-értéket már a káprázásmentességgel párosították, ez komfortosabb a szemnek. A legtöbb fényforrás 2, 3 és 5 év kiterjesztett gyártói garanciával rendelkezik. Vagyis, ha garanciális időn belül meghibásodik az izzó, számla ellenében kicserélhető.



Gyereknek való fényforrások is léteznek. Az éjszakai funkciónak a közlekedőben vehetjük hasznát, de kifejezetten előnyös, ha a háztartásban kisgyermek is él. A kicsik gyakran félnek a sötétben, ezért jól jön, ha szobájukban kevés derengő fény ad számukra biztonságot. A lámpa éjszakai módban körülbelül a maximális fényteljesítmény 10 százalékát nyújtja.

A mozgásérzékelő lámpa haszna egyre gyakrabban kerül szóba. Előnye inkább a funkció, kevésbé a takarékosság – leginkább kültérre ajánlott. Ha beltéri világításnak szánjuk, lépcsővilágításnál vehetjük nagy hasznát. Egyes mennyezeti lámpák távirányítóján időzítőgomb is található, ezzel beütemezhető a kikapcsolás.