Társlapunk, a Somogyi Hírlap adata alapján 2015-ben döntött úgy egy somogyjádi temetkezési vállalkozás, hogy elektromos autókra cseréli flottáját. Hét évvel ezelőtt mindössze két forintba került egy kilométer megtétele ezekkel. Azóta ugyan emelkedtek az energiaárak, de szerintük még így is kedvezőbb e-autóval közlekedni, mint benzinessel. Györki Béla, a Temet.hu ügyvezető-tulajdonosa lapunknak elmondta: sokkal kedvezőbb az elektromos autó fenntartása, mindössze évente egy szervizre viszik, ugyanakkor ingyenesen parkolnak, a fővárosban a buszsávot is használhatják, és adókedvezményt is igénybe vehetnek a használatuk után.

Megjegyezte: ha az árstopot megszüntetik, akkor komoly költségeik lesznek azoknak, akik belső égésű járművekkel közlekednek. – A gyorstöltőkön drágább a töltés, mint a telephelyünkön, ahol közületként ennél olcsóbban kapjuk az áramot – mondta. – Személyautóinkkal 3-500 kilométert tudunk közlekedni egy töltéssel – emelte ki az ügyvezető.

Az egyik kaposvári kereskedésben két hálózatról tölthető modellt és egy tisztán elektromos autót kínálnak vásárlóiknak. Az utóbbi időben tapasztalták, hogy megnőtt a kereslet a környezetbarát gépjárművek iránt, a növekvő energiaárak miatt viszont a jövőben csökkenést prognosztizálnak. – Vissza fog esni a kereslet az e-autóknál, de a hagyományosnál is keresletcsökkenés lehet, mivel a családoknak pluszkiadásaik lesznek nemcsak az alapvető élelmiszerek, hanem a rezsi drágulása miatt is – mondta Szabó Péter, a Toyota Koto Autóház szalonvezetője.

Egy Balatonbogláron, Siófokon és Dunaújvárosban működő járműkereskedés csaknem 15 éve foglalkozik elektromos gépkocsik értékesítésével. Azt mondják, nem csökkent az érdeklődés az e-autók iránt, tavalyhoz képest idén eddig 20 százalékkal több elektromos és plug-in hibrid járművet rendeltek tőlük. – Újra kell kalkulálniuk most a járművezetőknek a dráguló energiaárak miatt – mondta el Máté Gergely, a Peugeot és Ford Máté egyik tulajdonosa. – Aki tehette, előrelátóan gondolkodott és napelemet szereltetett, így kedvezményesen tudja tölteni autóit otthonában. Máté Gergely kiemelte: napjainkban ugyanolyan felszereltség mellett az elektromos modellek árai a belső égésű gépkocsikéhoz képest alig 20-25 százalékkal magasabb.



Húszmilliárdos segítség a vevőknek - Somogyban egyre többen vásároltak zöldrendszámos autót, a járási hivatalok 2019-ben 42, tavalyelőtt 93, 2021-ben 230 zöldrendszámot adtak ki. Májusban ugyanakkor átlépte az 51 ezret, ezzel 2020 óta két és félszeresére nőtt a zöldrendszámmal ellátott autók száma Magyarországon. A kormány célja, hogy az ország a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiában foglaltak szerint 2050-re elérje a teljes klímasemlegességet anélkül, hogy a gazdasági növekedés vagy a jólét veszélybe kerülne. Ennek érdekében az elektromos járművek vásárlását az elmúlt években csaknem 20 milliárd forinttal segítették.