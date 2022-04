Mindenképpen egy hagyományos programnak számít már ez a piac, szeretik a látogatók, aminek legszemléltetőbb bizonyítéka az, hogy ilyenkor autók sokasága parkírozik a kemping bejárata körül, a vásár területén pedig rengeteg ember sétál a kézművesek és termelők standja mentén.

A piac két szervezője, Szilágyi Irén és Tiringer Ákos a bejáratnál fogadta az érkezőket a 14 órai kezdés előtt: útba igazították az árusokat, tájékoztatták az érdeklődő vásárlókat, és néhány jószóval köszöntötték egymást az ismerősökkel. Ez utóbbi adja talán az igazi varázsát ennek a rendezvénynek, az, hogy tulajdonképpen egy közösségi színtérré is vált, a piac elsődleges célkitűzése, a helyi és környékbeli kézművesek, termelők termékeinek népszerűsítése mellett.

2020 októberében rendeztük meg az első piacunkat Rácalmáson. A visszajelzések, a tapasztalatok azt mutatták, hogy egy nagyobb helyszínre lenne igény, így került át a rendezvény Dunaújvárosba, a kempingbe. Körülbelül 70-100 árus van a Dunai Kincses Kert közösségében. Széles a kínálat, megtalálhatók itt helyben sütött finomságok, zöldségek, füstölt áruk, sajtok, lekvárok, kézműves dekorációk, ékszerek, ajándéktárgyak. Jelentkeztek már hozzánk messzebb településről is árusok, de helyi termelői piacról van szó, a jogszabály is megköti azt, hogy ezen a programon a környékbeli árusokat és termékeiket népszerűsítsük. Ez is volt az elsődleges célunk, hogy tanácsokkal szolgáljunk a termelőknek, kézműveseknek és teret, lehetőséget biztosítsunk a házi készítésű termékek árusításának – mondta lapunknak Szilágyi Irén.

Bár nincs pontos statisztika, de becsléseik szerint 3-8 ezer látogató is megfordul egy alkalom során a vásárban. Szerencsére az időjárás sem szólt közbe eddig a piacok lebonyolításánál. Noha most szombaton igencsak lógott az eső lába, a következő találkozón, május 21-én 14-18 óra között már napsütéses időre számíthatunk.