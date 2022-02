A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség mintegy 75 tagot képvisel a teljes csomagolási értékláncból, a gépgyártóktól a forgalmazókig, beleértve a csomagolóanyag-gyártókat és az újrahasznosítókat is, és tevékenységében fontos helyet foglal el a környezetvédelmi megfelelés. A szövetség elnöke Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezetője, aki tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak is. Mint azt a vállalat honlapján írták, tavaly év végén a hazai szervezet tagja lett a Cepinek, vagyis Papír- és Cellulóz­ipar Európai Szövetségének. A Cepi kéz a kézben dolgozik az általa képviselt nemzeti tagszervezetekkel, amelyek az EU más területei között az egész közép-európai régiót, köztük Magyarországot is lefedik.