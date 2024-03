Az állatok pusztulása is jelentős probléma, de a bajt tovább fokozza, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. A kétéltűek közé tartozó békáknak, még az életük jelentős részét a szárazföldön töltő fajoknak is vízre van szükségük a szaporodáshoz, a peterakáshoz és az ebihalak akár két hónapot is meghaladó fejlődéséhez. A ragadozó életmódot folytató, férgeket, puhatestűeket és rovarokat fogyasztó szárazföldi békafajok biológiai védekezésben betöltött szerepe eddig is nagyon fontos volt, de ez a klímaváltozással, valamint az újabb mezőgazdasági rovarkártevők megjelenésével még inkább felerősödött.

Aki nem biztos abban, hogy milyen békafajjal találkozott, használhatja az MME ingyenesen letölthető Kétéltű- és hüllőhatározó okostelefonos applikációját is.