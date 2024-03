Káprázatos hangulat, tehetséges fiatalok ez jellemezte a Centrum hangja tehetségkutató rendezvényt. A Centrum - azaz a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum - iskolái a legtehetségesebb és legbátrabb diákjaikkal képviseltették magukat a tavaszi szünet előtti nap a Rudas középiskola szervezésében.

Ezen a rendezvényen hangból sem volt hiány. Itt elsősorban arra a tíz diákra gondolok, aki a mikrofonhoz állva bebizonyította, hogy választott szakmája és a tanulás mellett még énekelni is tud. Az izgalom és a lámpaláz ellenére rendkívül szerethető produkciók születtek.

Persze mindehhez nagyon jó közönség is kellett. A Rudas tornaterme zsúfolásig megtelt szurkolókkal, akik, ha kellett tapssal, ha kellett néma csenddel segítették a fellépőket. Sőt, ha arról volt szó, akkor az egész terem dalra fakadt, de erről majd egy kicsit később.

Egy komoly megmérettetéshez profi zsűri is kellett. Nem kisebb személyiségek vállalták a produkciók zsűrizését, mint Horváth Tamás - énekes, dalszerző, Pocsainé Varga Veronika - főigazgató Dunaújvárosi Szakképzési Centrum, Futó Gábor – zenész zenei producer, Subecz Tamás – zenész, dalszerző, zenei producer.



Pocsainé Varga Veronika a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója értékelésében elmondta, hogy a házi gazda képviseletében volt jelen a zsűriben, és végtelen nagy büszkeséggel hallgatta a produkciókat:

- Azzal már eddig is tökéletesen tisztában voltam és vagyok, hogy nagyon sok tehetséges fiatal tanul a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményeiben, de most szerencsére néhányuk meg is merte mutatni, hogy fantasztikusan énekel. Elfogultság nélkül állíthatom, hogy bármelyik tehetségkutató versenyen a most fellépő fiatalok megállták volna a helyüket. Tehát nagyon örülök, hogy megszerveztük, hogy megszervezhettük ezt a jó hangulatú rendezvényt. Ez volt az első ilyen, de már most nagyon nagy lelkesedéssel várom, hogy jövőre legyen folytatása.





Subecz Tamás néhány tanáccsal is igyekezett segíteni a fellépőket. Kitért arra, hogy mennyire fontos a színpadi jelenlét, és arra is, hogy meg kell nyerni minden alkalommal a közönséget. Fontos, hogy megtanulják a fellépők élvezni azt, hogy színpadra állnak.

Horváth Tamás szinte folytatva a gondolatát, azt hangsúlyozta, hogy ne féljenek a drukktól, mert az teljesen természetes, mert közönség elé állni, mindig nagy felelősség. Egyébként ő a mai napig izgul minden fellépés előtt.

Az első helyet a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Technikum tanulója Rozner Éva szerezte meg. Tompos Kátya dalát, a Magányos csónakot adta elő úgy, hogy már a dal közben is tapsvihart aratott. Éva egyébként komolyan foglalkozik az énekléssel, ez látszott is a produkcióján, s több elismerést is magának mondhat a többi között a Dunaújváros hangja versenyen is dobogóra állhatott.

Második helyen a Rudas diákja, Bartos Enikő végzett. Enikő már a Rudas Ki mit tud?-ján is sikeres szerepelt Amy Winehouse: You know I am no good szerzeményével.

A Hild iskolából Simon Bence végzős asztalos tanuló végzett a harmadik helyen. A tehetséges fiatalembernek a zsűri szerint érdemes tovább foglalkozni a szakmája mellett az énekléssel is.

Különdíjat kapott két unokatestvér. Szücs Rikárdó és Szücs Tamás a Rudas turisztikai szakos tanulói és Presszer Gábor Nagy utazás című számát adták elő.

Igazi kuriózum is volt a rendezvényen. Színpadra állt a közönség nagy-nagy örömére a Centrum Old Boys, amelynek eredeti formációja a Hild Band azaz Kolics Gábor szólógitáron (a Hild nyugalmazott igazgatója) Anda József basszus gitár (a Hild oktatója) , Sáfrány Zoltán billentyű és ének ( Hild dolgozója). Ez most kiegészült Szemenyei Istvánnal a Rudas igazgatójával, aki egy rumbatökkel igyekezett a produkciót még élvezetesebbé tenni.

Fergeteges hangulatot teremtettek a diákoknak. Sőt… Amíg az ítészek tanácskoztak, Fridrich Levente a Rudas 14. évfolyamos tanulója mint műsorvezető elkezdett a Meggyfára táncolni. Olyannyira tetszett a közönségnek, hogy Horváth Tomi dalát több száz gyerek együtt énekelte. Az énekes a kulisszák mögött meghallotta a saját dalát, és hálából zenésztársával egy rögtönzött mini koncertet is lenyomtak a diákok nagy-nagy ovációja mellett.

Ez volt a tavaszi szünet záró produkciója a Centrumban, most jöhet néhány nap pihenés a diákoknak és a tanároknak egyaránt.

Horváth Tomi itthon van

- Miért vállaltad el a zsűrizést ezen a rendezvényen ?

- Egyrészt azért, mert a fiam a Rudasba jár, így ez az iskola minden szempontból fontos számomra. És örülök annak, hogy itt a városban van egy ilyen jellegű verseny, ahol amatőr versenyzőket hallgatunk meg, és tudunk nekik a szakmaiságunkkal segíteni. Ráadásul a legjobbkor is volt ez a verseny, hiszen pont itthon vagyok.

- Mit szólsz ehhez a szeretethez, ami itt és itthon fogad téged?

- Én nagyon sokszor dönthettem volna, és dönthetnék is, hogy elköltözöm a fővárosba. De én Dunaújvárost a szívembe zártam, itt élek, immáron több, mint húsz éve. Nekem itt van az otthonom és a dunaújvárosi embereket nagyon szeretem.