Az ember ne adja fel az elveit! Nem vagyok híve az internetes vásárlásnak, most még is megtettem. A kálváriám ott kezdődött, hogy a futárszolgálat nem volt a helyzet magaslatán. Amikor végre megérkezett a vára várt kerti szerszámos, kiderült, nem apró szerelési munkák várnak ránk, hanem nekünk kell az építményt összerakni. Elsőként a csomag kinyitásakor egy lemezzel apró sebet ejtettem a mutatóujjamon, majd a munkálatok kellős közepén a nejem egy igen mély vágást produkált a tenyerén, azt nem is úsztuk meg a sürgősségi meglátogatása, majd varrat nélkül. Később kiderült, gondok vannak a csavarokkal. Itt tartunk most.